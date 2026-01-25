Лекарства будущего! В Беларуси разработали уникальные медпрепараты

Сегодня День белорусской науки. Это профессиональный праздник наших исследователей, которые, несмотря на объективные трудности, во многом делают нашу жизнь лучше, удобнее, комфортнее, проще, а в некоторых случаях помогают вернуть здоровье и обеспечить долголетие. Это, кстати, на передовом краю мировой науки сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские ученые в этом плане не отстают, а создают новые препараты, которые в прямом смысле ставят на ноги. О жизненно важных разработках расскажет Алеся Иванова.

Вот так в прямом смысле за закрытыми дверями создают лекарства от рака. И если раньше о собственных онкопрепаратах можно было только мечтать, то сегодня они вполне уверенно смещают с полок импортные аналоги. Производство отечественных медикаментов удалось наладить благодаря открытию год назад высокотехнологичного предприятия по выпуску противоопухолевых лекарств нового поколения.

Андрей Василенко, начальник цеха по производству лекарственных препаратов фармацевтического предприятия:

Мы производим исключительно цитостатические препараты для лечения онкозаболеваний, препараты очень широкого спектра, от рака легких, почек, молочной железы, предстательной железы и прочее. Имеем несколько видов лекарственных форм. Это концентраты, растворы для инфузий и лиофильно высушенные порошки для приготовления концентратов. Производство лекарств от рака – сложный многоэтапный процесс, где главное – безопасность и стерильность. Из-за высокой токсичности таких препаратов практически все помещения на предприятии изолированы, а чтобы попасть туда, нужно минимум три раза переодеться. Есть здесь и своя лаборатория, где все лекарственные компоненты проходят строгий контроль качества.

Татьяна Кучинская, заместитель директора по качеству фармацевтического предприятия:

Мы проводим контроль качества продуктов, начиная от исходного сырья, материалов, чтобы выдать разрешение на использование в производстве, также мы контролируем наши продукты на различных стадиях производства: технологический раствор, расфасованная продукция и в дальнейшем готовая продукция – чтобы выпустить ее в реализацию. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 2 миллионов флаконов готовой продукции ежегодно. Этого объема вполне хватит для того, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. Ежегодно на закупку импортных онкопрепаратов из бюджета выделяют миллионы долларов. На предприятии обещают решить проблему. Пока здесь зарегистрированы только два препарата – для лечения рака простаты и немелкоклеточного рака легкого, но в регистрации находятся еще 4 медикамента. Так, уже в этом году здесь собираются наладить выпуск первого белорусского дженерика – для лечения почечно-клеточного рака. Ежегодно в стране выявляют до 2 тысяч новых случаев этого заболевания.