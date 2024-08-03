Обошёл участников из 90 стран – выпускник белорусской гимназии выиграл международную олимпиаду по химии

Школьники из Беларуси стали призерами Международной химической олимпиады в Саудовской Аравии. Наша команда вернулась с одной золотой и двумя бронзовыми медалями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же в интеллектуальных состязаниях приняли участие юные химики из 90 стран. Олимпиада дает не только возможность показать свои знания, она стала площадкой дружбы между талантливыми молодыми людьми со всех уголков мира. Пообщалась с золотым медалистом и наш корреспондент Влада Родовская.

Павел Батура выпускник молодечненской гимназии. Молодой человек не думал, что когда-то свяжет свою жизнь с наукой. Мама – мастер в колледже, папа – обычный рабочий. Разговоры о химических соединениях дома на кухне не велись. Все изменилось в 8 классе, когда его учитель, увидев способности, предложила юному химику попробовать себя в школьной олимпиаде. Уже в 9 классе Павел взял первое место на республике.

Павел Батура, золотой медалист Международной химической олимпиады:

Химия – интересный предмет. Все, что изучается в химии, применяется на практике. В отличие от математики, которая абстрактна, как по мне. И более узкая, чем в физике, то есть в ней было бы намного больше различных направленностей. А в химии их меньше и они сгруппированы.