«Надо разобраться от жизни». Лукашенко о ликвидации последствий урагана в Гомельской области

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Президент лично проинспектировал, как выполняются поручения. Александру Лукашенко показали один из буреломных участков. Сейчас в регионе работают специалисты из почти 80 лесхозов. В развитие разговора Президент прежде всего поинтересовался, как в этой ситуации помогли населению пострадавших территорий? Поручил основательно изучить каждый конкретный случай и обеспечить людей необходимыми стройматериалами. Александр Лукашенко против имитации бурной деятельности – важен реальный результат. Подробности в материале Алены Сыровой.

То, что Гомельская область больше других пострадала от урагана, говорить и не стоит, достаточно взглянуть на пейзажи за окном, которые с удалением от центра страны в сторону ее юга становятся сплошным буреломом. Спустя три недели здесь еще устраняют последствия. С высоты картина еще более впечатляющая. Президент сегодня в наиболее пострадавшем Мозырском районе, вблизи агрогородка Прудок. Прилетел, чтобы своими глазами увидеть то, о чем докладывают и рапортуют разные источники. Решили ли первостепенные вопросы для комфортной жизни белорусов? Стояла задача полностью вернуть электричество и воду тем, кто их в считаные минуты лишился, и навести порядок на улицах. Сделали?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все деревни у вас запитаны под постоянное напряжение, все дома подключены?

– Контроль был двойной.

– Дороги все убраны, деревни убраны?

– Мы на сегодня 20 тысяч убрали, еще 4 тысячи – бригады работают.

– Но люди по деревне могут проехать, по улице?

– Это было решено в первую ночь, Александр Григорьевич. Были подняты все ресурсы, в воскресенье, 14 числа, мы за ночь, республиканские, областные, местные…

– Это типичная картинка, где вы убираете, или это еще более или менее?

– Более или менее, там уже убрали, а есть намного хуже. Губернатор рассказывает: в день приводят в порядок по сотне объектов, простоев нет. Так это в докладе, на деле же есть нюансы. Особенно в глубинке с кровлей никак не могут решить вопрос. В чем проблема? В нехватке материалов или в банальной неосведомленности ? Президент требует не играть в угадайку, а просто спросить у людей. Александр Лукашенко:

Кто знает, что происходит в деревнях? Мы должны видеть, что на складе есть, туда подвозим, бригады работают, не простаивают из-за дефицита стропильной системы или обрешетки и шифера.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Ни одна организация, которая прибыла из других областей, не простояла ни одного дня. Работа контролируется каждый день.

Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Несколько регионов, которые особо пострадали, четко организована работа. Бригады прибыли из других регионов нашей страны. Интересовались обеспеченностью пиломатериалом. Да, объективно надо сказать, что сегодня шифера одномоментно недостаточно, чтобы закрыть все объекты. Но до 15 сентября, как определено, будет поэтапно поступать шифер и будет укладываться. Но сроки реальные: до 15 сентября восстановить все сельскохозяйственные объекты.