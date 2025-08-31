«Шанхайская семья» в сборе! Что в повестке саммита ШОС и о чём говорят в кулуарах? Подробности первого дня

Саммит Шанхайской организации сотрудничества стартовал в китайском Тяньцзине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта встреча станет крупнейшей в истории организации, и проходит она на фоне непростых геополитических событий. Торговая война США с Китаем и Индией, продолжающийся военный конфликт и кризис безопасности в Европе. А в Тяньцзине собрались те, кто может повлиять на дальнейшую расстановку сил на планете. На север Китая приехали больше 20 лидеров из разных стран. Как видим, состав представительный. Допустимо сказать, что так выглядит та самая часть мира, которую сейчас принято называть Глобальным Югом. А ШОС набирает силу – и политическую, и экономическую, чтобы стать новым центром влияния. Еще до начала саммита в западных СМИ писали, что эти переговоры покажут Трампу реальное положение дел в мире и в который раз помогут России укрепить свои позиции. Беларусь, конечно, разделяет подходы ШОС, которые кардинально отличаются от западных. Как заявил Президент в интервью китайскому «Синьхуа», благодаря «шанхайскому духу» обеспечиваются равноправное сотрудничество и поиск компромиссов. А ШОС уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня. Для нас это особенный саммит. Это наш первый выход в свет в официальном статусе. Беларусь уже год как полноправный участник организации. А сегодня, пока в Минске еще спали, в Тяньцзине Александр Лукашенко уже встретился с Си Цзиньпином. Лидеры Беларуси и Китая подтвердили, что крепкая дружба наших стран не сломается. Ожидаются и другие контакты тет-а-тет. Да и кулуарные переговоры на таких саммитах не менее важны, чем официальные встречи. В Тяньцзине работает наш политобозреватель Евгений Пустовой, который следит за плотным графиком белорусского лидера и повесткой саммита. Подробности в его репортаже.

Сакральные строки белорусской классики с китайским акцентом. Здесь, в Тяньцзиньском университете, код нашей души объясняют через иероглифы. Уже восемь лет молодежь Поднебесной изучает культуру Синеокой. Здесь же памятник Коласу, первому белорусу в Китае. Центр даследаванняў Беларуси его имени и кафедра белорусского языка и культуры. На которой мову преподают китайские филологи. Это не только про культуру, это про культуру взаимодействия ШОС. Равноправие, основанное на разнообразии.

Чжан Сяотун, преподаватель белорусского языка и литературы Тяньцзиньского университета (Китай):

Конечно, есть и студенты китайские, которые интересуются белорусской культурой, историей, традициями.

Как Беларусь уважают в Китае, демонстрируют каждый раз во время визитов Первого. Здешний аэропорт довоенной постройки некогда был военным аэродромом. А это терминал новый. На бетонном поле даже клумбы разбили. Все-таки встречают порядка 30 лидеров государств и руководителей международных интеграций. Это самый крупный саммит за всю историю ШОС. Красная ковровая дорожка и почетный караул. Для Путина, Моди, Гутерриша.

Александра Лукашенко приветствовали еще и несколько автобусов девушек в национальных костюмах.

Цветы от китайского правительства, у трапа министр транспорта КНР – инициатива «Пояс и путь» актуальна для Минска и Пекина – и поздравления от белорусского вице-премьера Снопкова. Он курирует отношения с Китаем.

Впрочем, нашего Президента поздравил и Путин. Но подарки для коллег захватил именно Лукашенко. Как обещал, мешки картошки. Это 16-й визит по счету и лишь рабочий – по дипломатическому протоколу самый простой. Не личный, а посвящен участию в общих мероприятиях. Но белорусский борт здесь встречают с размахом. Вчера вечером кортеж из 17 автомобилей отправился в курортный конференц-отель. Вдалеке от суеты практически 14-миллионного Тяньцзиня.

А сегодня утром, когда белорусская Зыбицкая только засыпала, Первый уже проводил серьезные переговоры с мировым лидером и близким другом Си. Читайте здесь.

В Китае хотят слышать нашего Президента. Череда интервью для китайских СМИ. Лукашенко, наверное, один из самых цитируемых китайскими медиа иностранный лидер. Вот и перед визитом Первый дал телеинтервью медиакорпорации. Оно разлетелось цитатами по всему миру. Подробности. А затем письменно ответил на вопросы агентству «Синьхуа».

Здешние медиа год назад сделали анализ, сколько минут Си посвящает общению с европейскими лидерами и сколько часов с Лукашенко. Между главами государств встречи постоянные. Только за это лето уже вторая. Вайб нынешней столицы саммита ШОС – высокотехнологичность. Беларусь открыта к приходу китайских технологий и промышленному перевооружению наших предприятий. Лишь тесные отношения между лидерами могут способствовать такому технологическому обмену. Накануне наши энергетики подписали соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией, которая «Дольче и Габбана» в мире трансформаторов.

Тяньцзинь – ворота в северный Китай, а здешний порт в топ-10 мирового рейтинга по грузообороту. Это понятно и по картинке на маршруте нашего следования из Пекина – прям города из морских контейнеров. ШОС становится главной площадкой мирового товарооборота. Возможности ШОС – интеграции глобальных перспективных стран – являются магнитом для нашей открытой экономики. А создание финансовых институтов интеграции – Банка развития ШОС – улучшит привлекательность интеграции за счет инвестиционных возможностей, Кстати, Тяньцзинь – пионер в сфере финансовых реформ, здесь проходили многие апробации, но стратегически Китай не изменил своему пути.

Сохранить традиционное, совместить с современным. Тяньцзинь служит национальной базой для передовых технологических исследований. Успешные образцы потом наводняют весь мировой рынок. Именно этот единственный город в Китае со статусом пилотной зоны по внедрению искусственного интеллекта. Организаторы саммита обещали в медиацентре удивить и сотни творческих тружеников возможностями созданного интеллекта, но пока мы свои стендапы пишем в привычном жанре на фоне открыточных видов.