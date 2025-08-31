«Окна блестят, полы начищены» – как школы Беларуси встречают новый учебный год

1 сентября по всей стране прозвучат первые звонки и пройдут торжественные линейки, которые ознаменуют начало нового учебного года. Всего за парты сядут более миллиона школьников. В первые классы пойдут 90 тысяч мальчиков и девочек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Образование – фундамент, тонкий процесс, на который влияют даже стены. В этом плане есть школы, где буквально каждый кирпичик несет отпечаток истории, и там своя атмосфера, которая пронизывает образовательный процесс. Ну а есть новые учреждения, где правила и тон задает век насущный. Везде есть свои плюсы. Но главное школьное правило в нашей стране, из которого нет исключений, что качественное образование должны получать и в столице, и на окраине.

Анна Корольчук, корреспондент:

Окна блестят, полы начищены, усадьба графини Барановской готова к важному событию. Это не бал, а прием дорогих гостей, школьников, которые уже спешат на линейку 1 сентября.

Сутковская средняя школа во многом уникальна. Первые занятия прошли в этих стенах более 100 лет назад. И сегодня памятник архитектуры XIX века сохраняет статус храма науки. Даже для совсем скромного количества учеников – 57 детей, трое из которых идут в первый класс.

Татьяна Кузнецова, учитель начальных классов Сутковской средней школы Лоевского района:

У нас очень дружный и хороший коллектив, дети у нас прекрасные. Ну и вообще, я люблю эту школу, потому что здесь сама училась. Но в то время школа немножечко по-другому выглядела. А теперь она действительно очень красивая, потому что прошла реставрация.

Имение помещицы преобразили в 2008-м благодаря программе возрождения и развития села. Сохранили историческое наследие и сделали здание комфортным для учеников. Они приезжают сюда не только из соседних деревень, но и из райцентра. Родители делают выбор в пользу сельской школы и не сомневаются в качестве образования. На пять детей здесь фактически приходится по одному педагогу. Отсидеться на занятиях не получится. Каждому ребенку двойное внимание.

Имение помещицы преобразили в 2008 благодаря программе возрождения и развития села. Сохранили историческое наследие и сделали здание комфортным для учеников. Они приезжают сюда не только из соседних деревень, но и из райцентра. Родители делают выбор в пользу сельской школы и не сомневаются в качестве образования. На пять детей здесь фактически приходится по одному педагогу. Отсидеться на занятиях не получится. Каждому ребенку двойное внимание. Людмила Кравченко, директор Сутковской средней школы Лоевского района:

В этом году из пяти наших выпускников четверо поступили в высшее учебное заведение. Академия МВД в Минске, БНТУ и двое – в Сухого на инженерный факультет. Поэтому я считаю, что здесь все созданы условия, чтобы дети подготовились к будущей своей жизни и поступили туда, куда они хотят. Коллектив настолько хорош в своем призвании, что вдохновляет учеников идти по своим стопам. Сутковскую школу можно назвать кузницей педагогических кадров. Например, ее выпускница Елена Савеня преподает здесь более 30 лет. Это была мечта детства.

Елена Савеня, учитель начальных классов Сутковской средней школы Лоевского района:

Большую часть жизни мы проводим с детьми, рядышком, вместе даем все, что можем дать, радуемся их успехам. И этим мы живем.

Ее дело продолжает и дочь Виктория. Работает учителем-дефектологом. Готовит пособия для детей с нарушениями речи и ведет кружок танцев. Виктория Хичева, учитель-дефектолог Сутковской средней школы Лоевского района:

Моя младшая дочка идет в этом году в первый класс. Тоже в эту школу. Старшая в восьмой уже пойдет. И тоже хочет стать учителем. Продолжит династию все-таки.

О родной школе не забывает и Артем Леванцов. Директор сельхозпредприятия регулярно заглядывает в гости к бывшей учительнице Анне Станкевич. Артем Леванцов, директор сельхозпредприятия «Утевское»:

Мы тут как одна большая семья, агрогородок. Школа помогает хозяйству, хозяйство – школе. Всегда так было, испокон веков. Я считаю, это правильно, так и должно быть. Дети привыкают к труду, к какой-то ответственности.