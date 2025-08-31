Хоккейный клуб «Юность» стал обладателем Кубка Салея – 2025

Кубок Салея – 2025 в руках хоккейного клуба «Юность». В воскресенье, 31 августа, в финальном поединке подопечные Сергея Стася смогли отобрать желанный трофей у солигорского «Шахтера», рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Отметим, что год назад в Витебске минчане также были победителями главного матча этого турнира и тогда также были повергнуты «горняки».