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Хоккейный клуб «Юность» стал обладателем Кубка Салея – 2025

31 августа 2025 18:00
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Кубок Салея – 2025 в руках хоккейного клуба «Юность». В воскресенье, 31 августа, в финальном поединке подопечные Сергея Стася смогли отобрать желанный трофей у солигорского «Шахтера», рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Хоккейный клуб «Юность» стал обладателем Кубка Салея – 2025-2

Отметим, что год назад в Витебске минчане также были победителями главного матча этого турнира и тогда также были повергнуты «горняки».

# Хоккей

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