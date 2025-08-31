В Беларуси собрано около 8,5 млн тонн зерна – как проходит жатва?

К ситуации в полях. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси собрано около 8,5 миллиона тонн зерна. Лидирует Минская область, собрано больше 2 миллионов тонн. За ней идет Гродненская и Брестская. Преодолели миллионный рубеж и аграрии Могилевщины и Гомельщины. В Витебском регионе приближаются к заветным показателям. И в нынешнем сезоне за этими цифрами и намолотами стоит колоссальная работа и высокий уровень мобилизации, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Погода заставила аграриев понервничать. И если урожай не подкачал – обильные осадки даже пошли ему на пользу: колос налился и приобрел нужный вес, – то, как собрать хлеб, стало тем еще испытанием. Но белорусы справились. А значит, наша продовольственная безопасность обеспечена. Мы можем полностью закрыть потребности внутреннего рынка и часть товаров продать. Напомним, в прошлом году на экспорте сельхозпродукции Беларусь заработала 8,5 миллиарда долларов. Несмотря на санкции, поставки велись в 117 стран, в том числе в 19 государств – впервые. В 2025 году не планируем снижать планку, а потому аграрии не спешат ставить технику в гараж. Задача – собрать все до последнего зернышка – остается актуальной. Как идет сбор урожая, в поля отправилась Алеся Иванова.

– Папа! Мама! Поздравляем! Эти трогательные кадры навсегда войдут в личный архив Александра и Анастасии Ксеневич. Их первая совместная жатва и такой же первый общий рекорд – 2 тысячи тонн. Поздравления не только от коллег, но и самых преданных болельщиков – сыновей Кирилла и Артема – звучат прямо в поле. Где, как не здесь, можно передать детям весь смысл такой важной фразы «хлеб всему голова».

Этот колосок – это наш хлеб, который мы кушаем. С ним надо бережно обращаться. И эти слова для уже опытного механизатора Александра – отнюдь не пустой звук. За штурвалом комбайна он не первый год. Чего не скажешь о супруге. Хрупкая и нежная – в эту страду она вызвалась помогать мужу. Именно от напарника зависит большая часть успеха всего экипажа. Но куда важнее – эмоциональная поддержка.

Александр Ксеневич, механизатор сельхозпредприятия «Филиал Зачистье Агро»:

Напряженно немножко. Приходится часов по 10-11 работать в день. С супругой как-то получается легче это время отработать. Спокойнее как-то намного.

В Зачистье семья переехала больше 10 лет назад. Для хорошей жизни, как уверяют супруги, здесь есть все: достойная зарплата и служебное жилье. Тяжелого труда Анастасия не боится. По образованию – строитель, и даже был опыт работы на 140-м ремонтном заводе, где красила боевые машины. А еще с детства привыкла трудиться на родной земле, а потому как никто осознает всю ответственность уборки урожая.

Многочасовой рабочий день и все-таки условия спартанские иногда бывают. Анастасия Ксеневич, помощник механизатора сельхозпредприятия «Филиал Зачистье Агро»:

Ну я привыкла как-то. С детства то же самое, раньше, как говорится, работали с утра до вечера, так что я привыкла к работе. Теплицы свои, огурцы выращивали.

– Где дети во время вашей работы?

– Бабушка помогает, прабабушка сидит с ними.