Лукашенко – назначенцам: обмануть – этого никогда не делайте в своей жизни, отразится на всей стране

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это, безусловно, одна из важнейших составляющих воспитания и развития правильного патриотизма, когда человек ценит то, что есть и видит, что есть, не расходится с тем, что пытаются показать. Александр Лукашенко на достоверности информации отдельно заострил внимание: обманывая других, в конечном счете обманем самих себя. Проблемы, которые постарались запрятать, вылезут боком в самый неподходящий момент. Совет от опытного политика.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Власть у нас жесткая. Нехорошо, когда тебя критикуют, особенно Президент. Лучше обмануть – вот этого никогда не делайте в своей жизни. Если я даже не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах, это боком вылезет. Не делайте этого. Лучше правду скажите, как есть. Будем их решать – те или иные задачи. Но вранья допускать нельзя, особенно сейчас. Я уже говорил: это в перспективе неправильное решение со стороны тех, кто получает эту информацию. Вы меня обманули – я принял неправильное решение. Это отразится на всей стране. Нельзя этого допускать, не позволяйте своим подчиненным соответствующим образом себя вести.
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