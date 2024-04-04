Лукашенко – назначенцам: обмануть – этого никогда не делайте в своей жизни, отразится на всей стране

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это, безусловно, одна из важнейших составляющих воспитания и развития правильного патриотизма, когда человек ценит то, что есть и видит, что есть, не расходится с тем, что пытаются показать. Александр Лукашенко на достоверности информации отдельно заострил внимание: обманывая других, в конечном счете обманем самих себя. Проблемы, которые постарались запрятать, вылезут боком в самый неподходящий момент. Совет от опытного политика.