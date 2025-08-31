Саммит Шанхайской организации сотрудничества стартовал в китайском Тяньцзине. Эта встреча станет крупнейшей в истории организации, и проходит она на фоне непростых геополитических событий. Торговая война США с Китаем и Индией, продолжающийся военный конфликт и кризис безопасности в Европе. А в Тяньцзине собрались те, кто может повлиять на дальнейшую расстановку сил на планете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В повестке саммита региональная и глобальная безопасность. Общая. Касается борьбы с транснациональной преступностью и наркотрафиком, создания центра безопасности. Но это достижимая цель. Что касается безопасности геополитической, необходимо сохранить разнообразный мир, уйти от блокового противостояния и гарантировать равноправие для всех государств, иначе хаос и катастрофы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: В условиях эрозии принципов в деятельности многих международных универсальных и субрегиональных организаций, которые наблюдаем сегодня, мы вынуждены вместе с нашими партнерами, друзьями развивать региональные свои какие-то организации, пытаясь решить проблемы (глобальные, региональные проблемы современности) там, где мы не можем найти консенсус на каких-то глобальных международных площадках.

ШОС словно дом под замысловатой крышей традиционной китайской архитектуры, в котором должно быть уютно всем обитателям. У каждого, конечно, свои ожидания, инвестиционные, ресурсные, технологической вовлеченности, и у всех цель – гарантии общей безопасности. Этим вопросом уделит внимание в своей речи и во время двусторонних переговоров наш Президент.

Хотя уже в первый вечер саммита Александр Лукашенко успел переговорить с Моди, сделать комплимент супруге Си и на семейном фото ШОС расположился между двумя лидерами, представляющими пантюркизм и Индию. Беларусь свой статус повысила год назад. Примечательно, что саммит ШОС в Китае проходит под знаком 80-летия окончания Второй мировой войны и непродолжающегося противостояния между нашими и наследниками капитулянтов.

История повторяется. Снова нужно вместе защищаться от безумства других центров планетарных опор. Украинский кризис с участием Вашингтона не удалось потушить, а пока в Тяньцзине мировые лидеры думают об архитектуре будущего мироустройства, европолитики решают, как тратить украденные российские активы, подливая масло в конфликт у наших границ, ставший точкой бифуркации для глобальной безопасности и пламенем, которое уничтожает старый мир противоречий.

Именно поэтому надежды на ШОС и на голос разума официального Минска. Это горячее противоречие противоборствующего мира знает, как потушить, белорусский Президент, тем самым сберечь не только белорусов. А мы в первом ряду и за одним столом среди мировых лидеров. После самого крупного саммита в истории ШОС Александр Лукашенко приглашен на парад Победы. Наверное, не только Китая, но и стран глобальной коалиции традиционного и справедливого мира.