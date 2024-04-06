Азарёнок: Родина всегда права – только так мыслит настоящий державный человек

Отрекись от себя. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отрекись от себя. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Отрекись от себя для себя, но не для Родины. Так нам велено судьбой. Так писал Гоголь, так говорит Батька.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Расскажу две истории. Одна из XVIII, а вторая из XX века. Фельдмаршал Миних, молодой сподвижник Петра I, пользовался огромным уважением императора, ему доверялись важнейшие государственные задачи. Многолетний столичный градоначальник. Выдающийся строитель Петербурга. Победил сокрушительно турок. Первый, кто победно вошел в Крым, лично водрузил в бою знамя над Очаковым. Завоевал Молдавию. Управлял военной коллегией, полицией, основал кадетский корпус, соорудил Ладожский канал. И первый в мире генерал, который отказался от титула генералиссимуса.
А потом был оклеветан завистниками, обвинен, арестован, приговорен к смертной казни. Интрижки – такие вот они. Взошел на эшафот, болтая с офицерами конвоя, откуда услышал новый приговор – ссылка в сибирский острог Пелым на 20 лет. От звонка до звонка. Все 20 лет отбыл. Весь срок. И вернулся в Петербург. А тут уже все интриганы поиздохли, обвинения были сняты, Миних вновь стал фельдмаршалом и генерал-губернатором, необычайно успешно трудился в течение последних пяти лет жизни.
И вот вы скажете – не права была Родина. И значит вы тупицы и ничего не поняли. Права. Родина всегда права. И за все ей надо сказать спасибо. За 20 лет каторги, за смертную казнь, за эшафот, за то, что избили тебя на подвале. Только так может мыслить настоящий державный человек.
И другой пример. Маршал Константин Рокоссовский. Он был задержан за несколько лет до войны. Его подвешивали, мучали, избивали, дробили пальцы. Страшное, суровое, жесткое было время. Не права была Родина? Права. Вскоре все обвинения с него были сняты, он был восстановлен в звании, стал великим сталинским маршалом, бил всех этих гудерианов и манштейнов и фон боков, освобождал Беларусь. И остался одним из немногих, кто не стал писать небылицы про Сталина в хрущевские подлые времена. Он безмерно любил вождя. А вождь изрядно из своих денег отсылал передачи его отцу-священнику. Вот так бывает.
Гнусный червь бы обиделся. Либерал. Слизь. Те, кто живет для удовлетворения своих педерастических потребностей и заполнения ртов жратвой. Трупы. Черви. Дрянь. Навоз на обочине истории. Высохший. Таких нет среди нас. Есть только державные люди.
Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми. Подробнее.
Григорий Азаренок:
Эти слова для всех. Все. Нет больше тебя. Нет твоих интересов. Нет твоих амбиций. Нет твоих слабостей. В посту говорят: умри. Или ты оружие в деснице Президента, или пшел вон! Время такое. Или убьют всех. А перед смертью изнасилуют и убьют на твоих глазах жен и детей.
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Григорий Азаренок:
И с возвращением, Марина Василевская! Вся страна сегодня смотрела со слезами. У нее на скафандре икона святой преподобной матушки Матроны Московской. По многочисленным преданиям в начале войны Сталин тайно посетил почитаемую старицу, где она предсказала Победу и сказала ему не уезжать из Москвы. Будет Победа, будет. Молитвами Матронушки будет.