Азарёнок: Родина всегда права – только так мыслит настоящий державный человек

Григорий Азаренок, СТВ:

Отрекись от себя для себя, но не для Родины. Так нам велено судьбой. Так писал Гоголь, так говорит Батька.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Расскажу две истории. Одна из XVIII, а вторая из XX века. Фельдмаршал Миних, молодой сподвижник Петра I, пользовался огромным уважением императора, ему доверялись важнейшие государственные задачи. Многолетний столичный градоначальник. Выдающийся строитель Петербурга. Победил сокрушительно турок. Первый, кто победно вошел в Крым, лично водрузил в бою знамя над Очаковым. Завоевал Молдавию. Управлял военной коллегией, полицией, основал кадетский корпус, соорудил Ладожский канал. И первый в мире генерал, который отказался от титула генералиссимуса.

А потом был оклеветан завистниками, обвинен, арестован, приговорен к смертной казни. Интрижки – такие вот они. Взошел на эшафот, болтая с офицерами конвоя, откуда услышал новый приговор – ссылка в сибирский острог Пелым на 20 лет. От звонка до звонка. Все 20 лет отбыл. Весь срок. И вернулся в Петербург. А тут уже все интриганы поиздохли, обвинения были сняты, Миних вновь стал фельдмаршалом и генерал-губернатором, необычайно успешно трудился в течение последних пяти лет жизни.

И вот вы скажете – не права была Родина. И значит вы тупицы и ничего не поняли. Права. Родина всегда права. И за все ей надо сказать спасибо. За 20 лет каторги, за смертную казнь, за эшафот, за то, что избили тебя на подвале. Только так может мыслить настоящий державный человек.