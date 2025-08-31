В Беларуси подорожал мёд – с чем это связано? Спросили пчеловодов

В этом году любителям меда придется раскошелиться. Цена на этот продукт растет, а само лакомство в дефиците, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И дело не в том, что пчелы в этом сезоне не старались. Виной всему – ненастная погода в начале лета, которая и повлияла на медовый урожай. По чем в нынешнем сезоне сладкая жизнь, прайс изучила Галина Буро.

Живописное место в окрестностях Гродненского района. Среди стройных берез и молоденьких сосен целая плантация вереска. Яркое и очень ароматное растение в белорусских лесах цветет в августе и начале сентября: отличный медонос. Потому на эту поляну Дмитрий Акуло три недели назад привез своих полосатых тружениц. Около полусотни пчелиных семей теперь старательно опыляют цветы. Вересковый мед – последний в сезоне. После его заготовки насекомые готовятся к зимовке.

Сейчас надо посмотреть, есть ли расплод, чтобы понимать, есть ли матка, как они будут готовиться в зиму, ну вот, свежий мед, вересковый, ну тут, в принципе, и расплод есть. Дмитрий Акуло – опытный пчеловод и страстный поклонник медовой истории. Сладким делом занимается уже больше 20 лет. Но такого сложного по погоде года, как нынешний, не припомнит. Пчелам пришлось несладко.

Дмитрий Акуло, пчеловод:

На трех гречишных полях стояли пчелы, после 10 дней я поехал осматривать, на одном гречишном поле они вообще не работали, мне пришлось перевозить уже не столько для товарного меда, а для того, чтобы они не голодали.

И хоть медосбор еще не завершен, уже понятно, что сладкого продукта в этом сезоне значительно меньше. В сравнении с прошлым годом – в 2 раза. Ведь на цветение большинства культур как раз и пришлись заморозки. Дмитрий Акуло:

Началось с ранней весны, все начало расти, пошли соки, пошло движение, пошла малина расти, и потом три волны морозов, они ее приглушили, после этого начался период с ветрами и засухой в июне, тоже на нектаровыделение повлияло каким-то образом. Если меда меньше, значит, будет рост цены небольшой. Пчеловоды, по сути, взяли товарный мед лишь в конце сезона. Единицы смогли откачать продукт до трех раз.

Галина Буро, корреспондент:

На Центральном рынке в Гродно объемы меда для реализации заметно снизились. В администрации говорят, примерно на 40 %. Но все же без сладкого продукта пчеловоды покупателей не оставили.