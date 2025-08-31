Беларусь неоднократно заявляла и показывала, что происходит на наших западных рубежах. Это касается не только Польши, но и Литвы, и Латвии. К нам выбрасывают мигрантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Со своей стороны Беларусь выступает за налаживание диалога с западными странами и в целом за стабилизацию ситуации в нашем регионе. Сейчас тот момент, когда мы как никогда близко подошли к решению одного из самых сложных вопросов. Это украинский кризис. О чем на неделе заявил наш Президент в интервью Медиакорпорации Китая.

Но сейчас не утихают досужие разговоры, что в результате Трамп понес дипломатическое поражение, а Путин оказался в выигрыше. По мнению белорусского Президента, такие оценки переговоров на Аляске недопустимы и неправильны. Самый важный результат, что сторонам удалось встретиться и поговорить, чего раньше сделать не удавалось, и что поможет понять, куда и как двигаться дальше.

Приблизиться к урегулированию ситуации в Украине позволили переговоры Путина и Трампа, которые недавно прошли на Аляске. Россия и США обменялись мнениями о текущей ситуации и о том, как события могут развиваться дальше. После этого американский Президент принял в Вашингтоне политический десант из Европы и лично Зеленского.

Стив Самарин, член Республиканской партии США:

Президент Трамп в политике сравнительно недавно, поэтому, конечно, многие вещи у него не получаются так, как бы ему хотелось. И управление корпорацией отличается от управления государством и тем более от решения серьезных вопросов международной политики.

Вот именно поэтому он и звонил Президенту Лукашенко перед встречей с российским Президентом, чтобы лучше понять, что происходит, и чтобы получить действительно серьезный и очень важный совет. Поскольку в политике белорусский Президент – мэтр. И, разумеется, нет в Европе более сильного и независимого политика, который бы так хорошо знал всю ситуацию и пользовался бы таким колоссальным влиянием.

Именно поэтому наш Президент и звонил Президенту Беларуси. Нет, Президент Трамп не остановится ни при каких обстоятельствах. Он будет делать все от него зависящее, чтобы достичь мирного соглашения, заключить мир, создать безопасную структуру.

После этих переговоров на Трампа сильно обиделась Европа, мол, что ее не позвали. Но у ЕС уже был шанс на мир, который она упустила. Причем на эскалацию пошла намеренно. Об этом также упоминал наш Президент, поскольку эти события разворачивались буквально у нас на глазах.

Но потом весь мир узнал, что переговоры оказались ширмой, чтобы дать время Украине на перевооружение. Тогда Америка осталась в стороне, не участвовала в переговорах. Александр Лукашенко видел в этом ошибку. И, как оказалось, был прав. Без участия США разрешить украинский кризис не получится. Сейчас ситуация изменилась. Хоть все хрупко, но подвижки к миру есть. Хотелось бы этот процесс ускорить. И Трамп хотел быстрых результатов. Но наш Президент советует не спешить и решать вопросы поступательно.