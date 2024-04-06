Более 10 тыс. участников! В Беларуси прошёл Единый день озеленения

Весеннюю кампанию по благоустройству поддержали не только в рамках субботников. Сегодня, 6 апреля, в Беларуси проходит Единый день озеленения. В парках и на придомовых территориях высадили более 116 тысяч саженцев лип, рябин, сирени и можжевельников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот на берегу Слепянской водной системы в Минске появилась аллея из 55 ив. Несмотря на дождливую погоду, акция была многочисленной. По некоторым подсчетам, в Едином дне озеленения по всей Беларуси поучаствовали более 10 тысяч человек.

Я сегодня пришла на эту акцию по озеленению, чтобы внести свой вклад в озеленение Минска. Потому что я хочу дышать чистым, свежим воздухом, чтобы мои дети также росли в зеленой красивой столице.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Наша страна становится зеленее и в прямом, и переносном смысле. Становится больше насаждений зеленых в наших городах. Процент озелененности, экологическую норму приобретают все больше и больше населенных пунктов.