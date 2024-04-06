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Более 10 тыс. участников! В Беларуси прошёл Единый день озеленения

06 апреля 2024 16:57
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Весеннюю кампанию по благоустройству поддержали не только в рамках субботников. Сегодня, 6 апреля, в Беларуси проходит Единый день озеленения. В парках и на придомовых территориях высадили более 116 тысяч саженцев лип, рябин, сирени и можжевельников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 тыс. участников! В Беларуси прошёл Единый день озеленения-1

А вот на берегу Слепянской водной системы в Минске появилась аллея из 55 ив. Несмотря на дождливую погоду, акция была многочисленной. По некоторым подсчетам, в Едином дне озеленения по всей Беларуси поучаствовали более 10 тысяч человек.

Более 10 тыс. участников! В Беларуси прошёл Единый день озеленения-4

Я сегодня пришла на эту акцию по озеленению, чтобы внести свой вклад в озеленение Минска. Потому что я хочу дышать чистым, свежим воздухом, чтобы мои дети также росли в зеленой красивой столице.

Более 10 тыс. участников! В Беларуси прошёл Единый день озеленения-7

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Наша страна становится зеленее и в прямом, и переносном смысле. Становится больше насаждений зеленых в наших городах. Процент озелененности, экологическую норму приобретают все больше и больше населенных пунктов.

Более 10 тыс. участников! В Беларуси прошёл Единый день озеленения-10

Площадь озелененных территорий в нашей стране постоянно растет. В 2023 году она увеличилась более чем на 900 гектаров. Было высажено около 860 тысяч деревьев и кустарников.

# Государственная политика # общество # Андрей Худык

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