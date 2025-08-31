Новые правила для СПМ! Мопеды, самокаты, моноколёса – объясняем, что, как и где регистрировать
С 1 сентября всех школьников, независимо от прописки, ждут определенные нововведения. Наверное, особо болезненно отзовется полный запрет на гаджеты, но как-то переживем. А что касается сельских школ, то вместе с аттестатом можно будет получить и водительские права. После сдачи экзамена, конечно. А не бесплатным бонусом. Было бы желание, как говорится.
А вот тем, кто хочет вписаться в обновленные правила дорожного движения, как выяснилось, одного желания недостаточно. Дело в том, что уже завтра вступают в силу изменения в ПДД, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Во многом они касаются средств персональной мобильности. Согласно обновленным правилам, для устройств со скоростью выше 25 километров в час предусмотрена регистрация.
Владельцы СПМ и рады бы ее пройти и передвигаться с чистой совестью. Но, как показывает расследование нашего Глеба Прокофьева, сделать это не так и просто.
Уже завтра будем ездить по-новому! Вступают в силу новые правила дорожного движения. Скутеры, электросамокаты, сегвеи и прочие техноновации. Законодательные новеллы строго определят их место – велодорожка или дорога.
Андрей Венц уже изучил новые поправки и определился для себя. После прохождения всех нововведенных процедур он будет «газовать» на своем электросамокате по дорогам. Это компактное транспортное средство способно набрать скорость до сотни километров в час. В скором времени добираться на нем до работы Андрей будет в разы быстрее.
Андрей Венц, участник электросамокатного сообщества:
В моей жизни появился самокат уже, наверное, более пяти лет, как только они вошли в обиход. Удобно передвигаться по городу, всегда можешь добраться куда тебе нужно, в принципе, не толпясь в общественном транспорте. Экономно, надежно.
Когда первый электросамокат Андрея сломался, он сам же его починил. Тогда же появилась идея открыть мастерскую по ремонту такого транспорта. В этом бизнесе уже четыре года. За это время стал настоящим профи. Четко знает, какие двухколесные производили для тротуара, а какие – для дороги.
Андрей Венц:
Что касается вот таких больших самокатов, думаю, наверное, лучше их отправить на дороги общего пользования. И по поводу изменений этих всех, надо их еще раз, наверное, пересмотреть, чтобы была возможность электронного ограничения. Чтобы в каких-либо сервисах по ремонту и обслуживанию электротранспорта могли производить манипуляции с ограничением скорости, чтобы человек не мог его снять и передвигался со скоростью 25 километров в час, независимо от мощности мотор-колеса.
В перечне аккредитованных испытательных лабораторий 25 в 16 городах страны. Обращаться туда будут те, кто хочет мчаться на своем мобильном транспорте больше 25 км в час не по тротуарам, а исключительно по дорогам. Как нас заверили в Госстандарте, записаться на оценку можно будет уже 1 сентября, когда и начнут действовать обновленные правила дорожного движения.
Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Человек должен сам определить, где он хочет ездить, и основными признаками транспортного средства является наличие VIN-кода, номера изготовителя. Если такой VIN-код есть, вы уже точно можете для себя решить, что это является категорией «мопед».
Специалисты обещают, что этап оценки составит не более одного рабочего дня с согласованной даты. При положительных результатах аккредитации соответствия после оформления электронного паспорта выдается выписка со статусом «действующий», необходимая для регистрации устройства в Госавтоинспекции.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
После регистрации в ГАИ такой аппарат будет приравнен к мопеду либо мотоциклу, а значит, потребуется получить водительские права категории А, А1 или АМ. С их получением передвигаться можно будет только по дороге – тротуары и велодорожки под запретом.
Если же средство персональной мобильности окажется на дороге, не пройдя всю необходимую процедуру, то его водителя признают бесправником. За подобное вождение водителя накажут штрафом.
Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В случае, если сотрудник на месте не может установить, какое это именно транспортное средство, сотрудником ГАИ при ведении административного процесса будет назначаться экспертиза о даче оценки, к какой именно категории эти транспортные средства относятся. Ну и уже по их результатам будет выноситься оценка в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Подробности в видео.