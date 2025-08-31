Новые правила для СПМ! Мопеды, самокаты, моноколёса – объясняем, что, как и где регистрировать

С 1 сентября всех школьников, независимо от прописки, ждут определенные нововведения. Наверное, особо болезненно отзовется полный запрет на гаджеты, но как-то переживем. А что касается сельских школ, то вместе с аттестатом можно будет получить и водительские права. После сдачи экзамена, конечно. А не бесплатным бонусом. Было бы желание, как говорится. А вот тем, кто хочет вписаться в обновленные правила дорожного движения, как выяснилось, одного желания недостаточно. Дело в том, что уже завтра вступают в силу изменения в ПДД, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Во многом они касаются средств персональной мобильности. Согласно обновленным правилам, для устройств со скоростью выше 25 километров в час предусмотрена регистрация. Владельцы СПМ и рады бы ее пройти и передвигаться с чистой совестью. Но, как показывает расследование нашего Глеба Прокофьева, сделать это не так и просто.

Уже завтра будем ездить по-новому! Вступают в силу новые правила дорожного движения. Скутеры, электросамокаты, сегвеи и прочие техноновации. Законодательные новеллы строго определят их место – велодорожка или дорога. Андрей Венц уже изучил новые поправки и определился для себя. После прохождения всех нововведенных процедур он будет «газовать» на своем электросамокате по дорогам. Это компактное транспортное средство способно набрать скорость до сотни километров в час. В скором времени добираться на нем до работы Андрей будет в разы быстрее.

Андрей Венц, участник электросамокатного сообщества:

В моей жизни появился самокат уже, наверное, более пяти лет, как только они вошли в обиход. Удобно передвигаться по городу, всегда можешь добраться куда тебе нужно, в принципе, не толпясь в общественном транспорте. Экономно, надежно.

Когда первый электросамокат Андрея сломался, он сам же его починил. Тогда же появилась идея открыть мастерскую по ремонту такого транспорта. В этом бизнесе уже четыре года. За это время стал настоящим профи. Четко знает, какие двухколесные производили для тротуара, а какие – для дороги.

Андрей Венц:

Что касается вот таких больших самокатов, думаю, наверное, лучше их отправить на дороги общего пользования. И по поводу изменений этих всех, надо их еще раз, наверное, пересмотреть, чтобы была возможность электронного ограничения. Чтобы в каких-либо сервисах по ремонту и обслуживанию электротранспорта могли производить манипуляции с ограничением скорости, чтобы человек не мог его снять и передвигался со скоростью 25 километров в час, независимо от мощности мотор-колеса.

В перечне аккредитованных испытательных лабораторий 25 в 16 городах страны. Обращаться туда будут те, кто хочет мчаться на своем мобильном транспорте больше 25 км в час не по тротуарам, а исключительно по дорогам. Как нас заверили в Госстандарте, записаться на оценку можно будет уже 1 сентября, когда и начнут действовать обновленные правила дорожного движения.

Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Человек должен сам определить, где он хочет ездить, и основными признаками транспортного средства является наличие VIN-кода, номера изготовителя. Если такой VIN-код есть, вы уже точно можете для себя решить, что это является категорией «мопед».

Специалисты обещают, что этап оценки составит не более одного рабочего дня с согласованной даты. При положительных результатах аккредитации соответствия после оформления электронного паспорта выдается выписка со статусом «действующий», необходимая для регистрации устройства в Госавтоинспекции.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

После регистрации в ГАИ такой аппарат будет приравнен к мопеду либо мотоциклу, а значит, потребуется получить водительские права категории А, А1 или АМ. С их получением передвигаться можно будет только по дороге – тротуары и велодорожки под запретом. Если же средство персональной мобильности окажется на дороге, не пройдя всю необходимую процедуру, то его водителя признают бесправником. За подобное вождение водителя накажут штрафом.