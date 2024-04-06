Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов

Покорение космоса! Этому историческому событию радуются жители всей Беларуси. О главном событии гласят все городские билборды и видеоэкраны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На них – теплые приветственные слова для вернувшейся на Землю с МКС Марины Василевской. Это настоящий космос! Эмоции переполняют всех, с кем удалось поообщаться нашей съемочной группе. Беларусь – космическая держава, нам есть кем и чем гордиться. Имидж и статус на мировой арене и чисто человеческое: мы можем все. Вот только несколько мнений.

«Мы за нее очень рады, гордимся!» Белорусам не терпится встретить Марину Василевскую на Родине

Новость об успешном приземлении нашей космонавтки мгновенно разнеслась по всем уголкам страны. Белорусы уверены, что это только первый шаг к покорению внеземных просторов.