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Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов

06 апреля 2024 17:16
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Покорение космоса! Этому историческому событию радуются жители всей Беларуси. О главном событии гласят все городские билборды и видеоэкраны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов-1

На них – теплые приветственные слова для вернувшейся на Землю с МКС Марины Василевской. Это настоящий космос! Эмоции переполняют всех, с кем удалось поообщаться нашей съемочной группе. Беларусь – космическая держава, нам есть кем и чем гордиться. Имидж и статус на мировой арене и чисто человеческое: мы можем все. Вот только несколько мнений.

«Мы за нее очень рады, гордимся!» Белорусам не терпится встретить Марину Василевскую на Родине

Новость об успешном приземлении нашей космонавтки мгновенно разнеслась по всем уголкам страны. Белорусы уверены, что это только первый шаг к покорению внеземных просторов.

Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов-4

Очень ответственное событие было для нашей страны. Очень волнительное событие. Я горжусь нашей страной.

Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов-7

Наши белорусские женщины вообще могут все. И мы не сомневались, что у нашей Марины Василевской все прекрасно получится. Мы очень горды, что она побывала в космосе, провела необходимые лабораторные работы, которые ей необходимо было провести, и удачно приземлилась.

Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов-10

Уже понятно, что Марину Василевскую на Родине будут встречать как настоящего героя. Ну, и не нужно забывать, что вместе с ней долгий путь подготовки к покорению орбиты прошла и ее дублер – Анастасия Ленкова. Согласно недавно принятому Указу Президента Беларуси, они обе официально считаются белорусскими космонавтами.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская

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