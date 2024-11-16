Пустовой: большинство американцев хотят того, что есть у нас – мира

Все говорят о выборах в США. Мол, эта страна которая делает погоду. Но прежде чем рукоплескать заморскому климату давайте оценим плюсы своего – родного. О смыслах и главном. О нашем Первом. «Политика без галстуков и купюр» – Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Америка выбрала Трампа. Америка выбрала Беларусь в лице Трампа. Большинство американцев все-таки хотят того, что есть у нас. Мира, своей экономики и традиционного уклада жизни. Новоизбранный президент обещает оставить только два пола (мужской и женский) и проблемы для учителей, которые навязывали детям ЛГБТ идеологию и для врачей, которые осуществляли гендерные операции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я же вам говорил, Президентом не становятся – Президентом рождаются. У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как Президенту. Их много. Может быть одно, два. А, может быть, и все. Поэтому это очень важно. Что-то у Трампа есть. Не все, но есть. Помните, еще до выборов сказал? Чернокожего Америка готова избрать. Там был чернокожий Президент. Женщину Президентом Америка, наверное, не готова еще избирать. И я вот думаю, оцениваю, не знаю только, зачем это мне, оцениваю их выборы и думаю, ну в чем же причина? Виноваты Демократическая партия и Байден. Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Сейчас будем смотреть, как он будет выполнять свои обещания. Ну, в Америке это просто: пообещать и не выполнить. Это везде сейчас. Но у них тем более. Но он все-таки опытный уже человек, бульдозер этот. Он упрется и… Только чтобы хуже не было всему миру, потому что ведущая экономика, ведущая страна, монополист, можно сказать, во всех отношениях, в политике, в том числе, чтобы не понесло. У Дональда это есть, его может понести. Читайте также: Лукашенко о результатах выборов в США: виноваты Демократическая партия и Байден Лукашенко рассказал, почему женщина не может быть Президентом Беларуси: тяжелейшая работа Лукашенко: очень хотелось, чтобы Трамп все-таки сделал Америку великой не во вред нам

Евгений Пустовой:

Вдумайтесь, американцы требуют не социальных льгот или бесплатной медицины, американцы требуют сохранить свою природную самоидентичность. Самая распиаренная и продвинутая демократия в мире все-таки нуждается в опоре на мужское плечо, а не на женскую лабильность. Снимать кино про амазонок-трансгендеров одно, но реальность – это другое.

Александр Лукашенко:

В Беларуси женщину, не дай бог, изберут. Во-первых, Главнокомандующий. Это тяжелейшая работа! Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Она же домой приходит… Ладно, ты одиночка. Пришел, поел, не поел – черт с ним. А у женщины и дети, и мужику надо что-то приготовить. Поэтому нет, женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. И пока в Беларуси есть женские Президенты, и пусть будут мужики. Зачем женщин обременять этим? Не надо уже перекладывать наши обязанности на женщин. Нисколько не унижая. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает. Читайте также: Лукашенко о выборах: будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили Лукашенко: мы больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени поставить страну, ни разрушить! Лукашенко рассказал, почему женщина не может быть Президентом Беларуси: тяжелейшая работа