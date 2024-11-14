Лукашенко о выборах: будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили

Главная политическая кампания продолжается. И сегодня журналисты президентского пула задали Александру Лукашенко несколько вопросов по электоральной теме, а также затронули международную повестку в связи с возвращением на пост руководителя Белого дома Дональда Трампа. Методы, которые используют американские политики на выборах, отличны от наших. И то, что принимает население Америки, никогда не примут белорусы. Об этом заявил Александр Лукашенко, вспомнив ряд оскорбительных высказываний Трампа в адрес женщины-кандидата Камалы Харрис. Если бы в нашей стране кто-то позволил себе нечто подобное, то потерял бы значительную часть электората, подчеркнул глава государства.

Спортивную отрасль ждут перемены, об этом глава государства говорил, открывая бассейн международных стандартов в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот политический курс Беларуси с неизменной заботой о людях – константа. Социальная модель развития государства абсолютно оправдана в нынешних геополитических реалиях. И сегодня наша общая задача – сохранить свое благополучие. Будущее зависит от выбора, который белорусы должны будут сделать 26 января.

Напомним, 7 ноября в Беларуси начался период сбора подписей. Действующего Президента уже поддержали более 700 тысяч граждан. Александр Лукашенко предлагал завершить этот процесс. Однако глава Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, что людям надо дать возможность поддержать своего лидера. Тем не менее, тщательно следить за избирательной кампанией пока Президенту не удается – в конце года накопилось достаточно дел, первостепенным остается контроль за уборочной кампанией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, люди не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает. Когда-то я это комментировал. Для меня самое страшное – это доверие людей. Я даже молчу, ничего не говорю, а вы на меня вешаете какие-то мои обещания. А я их потом должен выполнять. Это самая ответственная работа для Президента.

Я был сторонником, чтобы все партии, крупные общественные организации выдвигали своих кандидатов. Ну, выдвинули. Ольга Чемоданова у нас была и Бобриков. Нормальные люди. Конечно они сторонники Президента! И они шли, как я сказал, зная. «Мы знаем, что Президент выиграет, но мы не дадим его обидеть!» Как будто меня кто-то мог обидеть. А потом посмотрели: внутри организации это не очень понимают, лучше мы снимемся. Ну, как меня вчера проинформировали. Я только вчера узнал, что они снялись с этой дистанции. Будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили.