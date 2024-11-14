Лукашенко: мы больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени поставить страну, ни разрушить!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей надо накормить. Надо не накормить, а дать продукты питания, чтобы они могли купить. Поэтому у нас сегодня есть все и даже больше того, чего мы ожидали. Аграрии празднуют праздник свой святой. Спасибо им огромное! Я не зря поехал по «Дажынкам» – для того, чтобы поблагодарить людей и посмотреть сверху, как они выполняют мои поручения, особенно как пашут почву, поднимают зябь. Это основная работа, которая у нас осталась. И вот в связи с этим, с этой загруженностью, да и другие вопросы, не всегда получалось посмотреть за выборами.

Мы не нагнетаем тут обстановку. Я запланировал по графику (если ничего не случится) переговорить с руководством инициативной группы, поблагодарить их на первом этапе. И поговорить, как мы дальше будем двигаться. Главное, чтобы «альтернативщики» также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают, люди не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает. И люди после 2020 года посмотрели, думают: мы страну можем потерять, давайте будем ценить то, что есть. И вот, исходя из этого, идут, но не очень на подписи за других. Нет никакого страха в том, что будут участвовать все, кто захочет. Мы там договоримся. Мы страну больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить. Это исключено!

Глава государства прокомментировал и выход из президентской гонки отдельных потенциальных кандидатов. Подробности – в вечернем эфире.

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