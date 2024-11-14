Лукашенко о результатах выборов в США: виноваты Демократическая партия и Байден

Главная политическая кампания продолжается. Журналисты президентского пула задали Александру Лукашенко несколько вопросов по электоральной теме, а также затронули международную повестку в связи с возвращением на пост руководителя Белого дома Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что в 2020 году Америка была решительно настроена разрушить нашу страну, – неоднократно подтвержденный факт. Мы не слишком надеемся на потепление во взаимоотношениях с Западом даже ввиду избрания президентом Дональда Трампа (хотя к равному партнерству всегда готовы), а вот обещаниям руководителя Белого дома верить хочется.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я же вам говорил, Президентом не становятся – Президентом рождаются. У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как Президенту. Их много. Может быть одно, два. А, может быть, и все. Поэтому это очень важно. Что-то у Трампа есть. Не все, но есть. Помните, еще до выборов сказал? Чернокожего Америка готова избрать. Там был чернокожий Президент. Женщину Президентом Америка, наверное, не готова еще избирать.

И я вот думаю, оцениваю, не знаю только, зачем это мне, оцениваю их выборы и думаю, ну в чем же причина? Виноваты Демократическая партия и Байден. Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она, бедолага, там маленькая эта женщина топталась, она что могла, то сделала. Слушайте, она вела эту пропаганду, агитацию, она терпела всякие издевательства, двигала Демократическую партию. Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и Трамп бы мог не справиться с ними. Мог не справиться. И думаю, не справился.