Азарёнок: Лукашенко – это будущее, он думает о тех, кто придёт после нас

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, Батька рубит дрова, и еврочиновники и их украинские младшие подопечные переобуваются в воздухе. Все как Лукашенко сказал. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Как же хорошо, что у нас диктатура. Что Президент правит уже 30 лет и еще столько же будет. Ему не надо суетиться, ему не надо подгадывать конъюнктуру, ему не надо с опаской смотреть, кто там въезжает в Белый дом, кто выезжает. А вот еврочинушам нынче тяжело Лукашенко о поступке Дуды на саммите в Баку: никто не заметил, что его нет.

Нам-то хорошо только в одном смысле. Вместо Домовенка Кузи Карин Жан Пьер, которая в лучших традициях повесточки рекомендовала себя черной, лесбиянкой и вообще прогрессивным существом, теперь вроде как будет другая девчуля. Наша, минская по корням. Тут уже и глаз радуется. Лиза Пипко. Внучка советского художника Марка Клионского. А он родом из Минска. И одного возраста со мной. Лизонька, причаливай к нашим белорусским морям. А пока Лиза старательно наманикюренными пальчиками изучает глобус, Трамп заявил, что нужно срочно остановить войну в Украине. Что на это отвечает Зеля? Пишут в американской прессе – на это Зеля ответит ядерной бомбой. И действительно, грязную создать они могут запросто. Вы скажете, что это нереально? Что они побоятся сокрушительного ответа? Знаете, в чем одно большое преимущество Украины? Да, у них нет своей экономики, своего оружия, своего производства, ничего своего нет. Но у них есть миллион убийц. Заплечных дел мастеров. Промытых языческой бандеровщиной нацистов. Которые готовы убивать и умирать. Которые открыто говорят – война – это прекрасно, она почистит генофонд. Подробности в видео в нашем Telegram-канале.