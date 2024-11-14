Лукашенко: очень хотелось, чтобы Трамп все-таки сделал Америку великой не во вред нам

Главная политическая кампания продолжается. Журналисты президентского пула задали Александру Лукашенко несколько вопросов по электоральной теме, а также затронули международную повестку в связи с возвращением на пост руководителя Белого дома Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас будем смотреть, как он будет выполнять свои обещания. Ну, в Америке это просто: пообещать и не выполнить. Это везде сейчас. Но у них тем более. Но он все-таки опытный уже человек, бульдозер этот. Он упрется и… Только чтобы хуже не было всему миру, потому что ведущая экономика, ведущая страна, монополист, можно сказать, во всех отношениях, в политике в том числе, чтобы не понесло. У Дональда это есть, его может понести. Но очень хотелось, чтобы он все-таки сделал Америку великой не во вред нам. Не во вред всему миру. И не столкнулся с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно. Но думаю, что первый срок его этому научил.
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