Лукашенко рассказал, почему женщина не может быть Президентом Беларуси: тяжелейшая работа

Главная политическая кампания продолжается. Журналисты президентского пула задали Александру Лукашенко несколько вопросов по электоральной теме, а также затронули международную повестку в связи с возвращением на пост руководителя Белого дома Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проводя параллель между постом главы государства в США и в Беларуси, Александр Лукашенко подчеркнул, что это совершенно разные полномочия и условия. В нашей стране Президент является Главнокомандующим – такая нагрузка по плечу не каждому мужчине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси женщину, не дай бог, изберут. Во-первых, Главнокомандующий. Это тяжелейшая работа! Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Она же домой приходит… Ладно, ты одиночка. Пришел, поел, не поел – черт с ним. А у женщины и дети, и мужику надо что-то приготовить. Поэтому нет, женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. И пока в Беларуси есть женские Президенты, и пусть будут мужики. Зачем женщин обременять этим? Не надо уже перекладывать наши обязанности на женщин. Нисколько не унижая. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает.
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