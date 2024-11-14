Лукашенко рассказал, почему женщина не может быть Президентом Беларуси: тяжелейшая работа

Главная политическая кампания продолжается. Журналисты президентского пула задали Александру Лукашенко несколько вопросов по электоральной теме, а также затронули международную повестку в связи с возвращением на пост руководителя Белого дома Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводя параллель между постом главы государства в США и в Беларуси, Александр Лукашенко подчеркнул, что это совершенно разные полномочия и условия. В нашей стране Президент является Главнокомандующим – такая нагрузка по плечу не каждому мужчине.