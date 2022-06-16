«Показательным был случай Романа Когодовского». Медики получили награды во Дворце Республики

Новости Беларуси. Поздравления в преддверии своего профессионального праздника 16 июня принимают белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для масштабной церемонии стал Дворец Республики. В одном зале представители сферы здравоохранения из разных уголков страны – те, кто трудится в крупных областных центрах, и те кто работает в небольших сельских ФАПах. Профессия медика во все времена была и остается одной из самых благородных. Ведь когда речь идет о сохранении жизни и здоровья, они всегда на передовой. Огромное количество наград и бесконечные слова благодарности в репортаже Александры Качан.

Символичность в каждой цифре. Представители сферы здравоохранения в 2022 году отмечают 103 года со дня образования отрасли. И 16 июня в буквальном смысле впервые за последние три ковидных года они смогли сменить защитные костюмы и маски на праздничные наряды.

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, руководитель Республиканского ожогового центра:

Коллеги разных специальностей достигли высокого мирового уровня. В том числе и комбустиология, которой занимаюсь я лично сам. И прошлый год доказал это. Показательным был случай Романа Когодовского, когда весь коллектив нашего Республиканского ожогового центра совместно с врачами различных специальностей, различных организаций медицинских, с лучшими специалистами доказали, что мы можем возвращать к жизни таких сложных пациентов. Тем более таких героических.

Десятки почетных наград самого высокого уровня. Это лишь малая часть той благодарности, которую заслужили люди в белых халатах. На передовой всегда, жертвуя собственным здоровьем. Не зная сна и отдыха. На главную сцену поднимались и обладатели главного звания – «Врач года Беларуси». С нагрудным знаком в этой номинации домой отправились лучший педиатр страны, акушер-гинеколог, хирург, врач общей практики и терапевт. Наталья Кочанова на вручении наград медикам: «Самое главное – это люди, которые здесь работают». Подробнее.