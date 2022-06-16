Наталья Кочанова на вручении наград медикам: «Самое главное – это люди, которые здесь работают»

Новости Беларуси. Поздравления в преддверии своего профессионального праздника 16 июня принимают белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для масштабной церемонии стал Дворец Республики. В одном зале представители сферы здравоохранения из разных уголков страны – те, кто трудится в крупных областных центрах, и те кто работает в небольших сельских ФАПах. Профессия медика во все времена была и остается одной из самых благородных. Ведь когда речь идет о сохранении жизни и здоровья, они всегда на передовой.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наша политика неизменна, главное – люди. Конечно, для людей очень важно здоровье их родных, близких. Поэтому это основное, приоритетное направление в социальной политике нашей страны. И всегда этой системе уделялось серьезное внимание со стороны государства. Вы видите, что даже в непростых условиях санкционного давления строятся новые медицинские учреждения, реконструируются уже действующие, приобретается новое технологическое оборудование. В общем-то, идет постоянное совершенствование системы. Но самое главное – это люди, которые здесь работают. Поэтому государство никогда не уходило от того, чтобы это было основным направлением в социальной политике.