Коррупционный скандал с премьер-министром Литвы – что известно

Скандалы, интриги и расследования уже давно стали верными спутниками европейских политиков. Правда, платить за их недальновидность приходится простым людям. В этот раз темное, точнее, коррупционное дело в Литве. Премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это решение принято им не по своей воле. Ранее стало известно, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, победила в конкурсе на получение европейской финансовой помощи.

Когда службы расследований начали выяснять обстоятельства дела и изучать прозрачность семейного бизнеса, всплыли совсем некрасивые факты, которые попахивают прямым злоупотреблением властью. Уже будучи премьер-министром, Палуцкас выбил себе льготный кредит в размере 200 тысяч долларов на ведение бизнеса от Национального банка развития. Кроме того, покупал элитную недвижимость, используя сомнительные схемы. Окончательным ударом стала информация о том, что одна из фирм, которую возглавляет племянница премьера, получила европейскую поддержку, большая часть которой была потрачена на покупку активов у компании, частично принадлежащей премьер-министру. Как только это стало известно, отставки не только главы кабмина, но и всего правительства потребовали в Сейме.

Миндаугас Линге, депутат Сейма Литвы:

Если бы у нас было правительство, уважающее себя и Литву, и принципиальный президент, то завтра в Сейме мы бы уже решали вопрос о формировании нового кабинета министров.