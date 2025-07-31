Лукашенко: наша многовекторность не означает, что от всех отвернулись и рвёмся за океан или в ЕС

Начинаем с темы максимально глобальной: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но послы и посольства – это в современных реалиях не про политику. Эту мысль Президент особо подчеркнул, обращаясь к дипломатам. Наши представительства за рубежом должны быть в первую очередь проводниками экономических интересов Минска. А объемы экспорта и новые инвестпроекты – важнейшие критерии работы на внешнем контуре.

Чтобы удержать экономику страны в сложнейшей международной обстановке, нашим дипломатам нужна фактически «военная мобилизация», подчеркнул Александр Лукашенко. Очевидно, что ситуация на внешних рынках в ближайшие годы останется сложной и напряженной, а потому и требования к дипломатам будут только возрастать.

Ну и, конечно, на совещании речь шла о приоритетах во внешней политике Беларуси. Наши интересы по всему миру, но есть важнейшие точки опоры. «Номер один», безусловно, – союзная Россия. В отношениях с ней мы демонстрируем небывалый уровень единства – и геополитического, и экономического. Но это не отменяет нашу стратегию и на новых рынках. Среди наиболее перспективных, разумеется, Африка. Здесь также необходима активная работа наших дипломатов. И это то место, где белорусских партнеров ждут и ценят.