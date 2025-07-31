Лукашенко: наша многовекторность не означает, что от всех отвернулись и рвёмся за океан или в ЕС
Начинаем с темы максимально глобальной: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но послы и посольства – это в современных реалиях не про политику. Эту мысль Президент особо подчеркнул, обращаясь к дипломатам. Наши представительства за рубежом должны быть в первую очередь проводниками экономических интересов Минска. А объемы экспорта и новые инвестпроекты – важнейшие критерии работы на внешнем контуре.
Чтобы удержать экономику страны в сложнейшей международной обстановке, нашим дипломатам нужна фактически «военная мобилизация», подчеркнул Александр Лукашенко. Очевидно, что ситуация на внешних рынках в ближайшие годы останется сложной и напряженной, а потому и требования к дипломатам будут только возрастать.
Ну и, конечно, на совещании речь шла о приоритетах во внешней политике Беларуси. Наши интересы по всему миру, но есть важнейшие точки опоры. «Номер один», безусловно, – союзная Россия. В отношениях с ней мы демонстрируем небывалый уровень единства – и геополитического, и экономического. Но это не отменяет нашу стратегию и на новых рынках. Среди наиболее перспективных, разумеется, Африка. Здесь также необходима активная работа наших дипломатов. И это то место, где белорусских партнеров ждут и ценят.
О чем еще Президент заявил, обращаясь к тем, кто продвигает и защищает белорусские интересы на планете? Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Во Дворце Независимости весь свет белорусской дипломатии. Это даже не совещание, а откровенный разговор, большой разговор, по самым актуальным и острым моментам. Задача – чтобы у потомков Андрея Громыко голос звучал так же четко и громко. А для этого мы будем делать легкие, осторожные и целенаправленные шаги.
Это совещание Первого с дипломатическим корпусом страны – событие в новейшей истории Беларуси. Любую активность на внешнеполитическом контуре некоторые силы трактуют многовекторностью официального Минска в смысле предательства. Глава государства ответил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ближе, чем Россия, российские народы, для нас нет и быть не может. Мы экономически, как вы видите, спустя много лет, едины как никогда. Не только потому, что мы себе это в голову вбили или нам это вбили в голову, мне в советские времена, а вам помоложе, совсем еще юным людям, так же в советские времена. Нет, не только поэтому, хотя и это имеет значение. Мы экономически, как вы видите, спустя много лет, едины как никогда. И последние, слава богу, годы нас как никогда раньше в этом убедили (подробнее).
Президент еще раз напомнил наши постулаты в международных отношениях. Политика прозрачная и, если хотите, прагматичная, учитывая исторический и географический контекст нашего развития.
Александр Лукашенко: для нас Россия – это гарант нашей безопасности. Читать здесь.
И какие бы надписи не встречали со стороны ЕС на границе гостей страны, вымарать летопись нашей независимости уже никому не удастся.
Александр Лукашенко:
Мы понимаем, что у нас открытая экономика, она, прежде всего, диктует условия. Наше международное и геополитическое положение заставляет нас думать не только, что у нас на севере, юге и востоке, но и на западе. Вот, исходя из нашего положения, мы и выстраиваем нашу политику, называя ее многовекторной. Еще раз подчеркиваю, это не значит, что мы продажные такие и от всех отвернулись, и многовекторность означает, что мы поменяли курс развития и рвемся туда, за океан, или же в Европейский союз. У нас там есть интерес, как и у всех.
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.