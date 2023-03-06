«Находятся на рассмотрении 23 заявления». Алексей Стук о работе комиссии по возвращению беглых

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Алена Сырова, СТВ:

В эту комиссию [Комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси – прим. ред.], как говорил генпрокурор, может обратиться в принципе любой гражданин Беларуси, который живет за рубежом с определенного периода и по каким-то причинам считает, что ему возвращаться в страну опасно, но он хочет это сделать. Так вот комиссия может проверить, чист ли он, будут ли к нему вопросы, и если да, то какие.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Вы правы, что комиссия абсолютно не отторгнет то заявление, которое поступит от гражданина, который находится в стране. Но комиссия создана именно для информирования и решения вопроса о возвращении тех, кто за границей. Поэтому сразу могу сказать: те граждане, которые находятся здесь и обратятся с заявлениями, тоже получат компетентный, квалифицированный ответ, но ответ этот будет достаточно узким, что они должны будут в рамках действующего законодательства подать заявление. То ли это будет надзорная жалоба, то ли это будет заявление по каким-то другим вопросам, но заявление все равно будет касаться не возврата и не решения вопроса об их возможности возврата, а возможности признания комиссией факта нецелесообразности привлечения его к уголовной ответственности. Алена Сырова:

Но речь о всепрощении огульном же не идет? Алексей Стук:

Нет, конечно. Даже тот вектор, который намечен указом по возвращению из-за границы, – тоже не идет речь, что для всех граждан, находящихся там, которые обратятся, наступит для них эра всеобщего милосердия. Кирилл Казаков, СТВ:

Когда было интервью генпрокурора сразу после заявления о том, что вступил в силу этот закон, была создана эта комиссия, на YouTube в Польше смотрело очень большое количество человек. Реально не отрываясь. Понятное дело, зачем. Потому что было интересно, какой механизм. А после этого какое количество людей высказалось или написало (анонимно, не анонимно): «Мы хотим, чтобы наше дело посмотрели»? Такое ощущение, что никто не поедет.