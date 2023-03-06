У человека на странице БЧБ, «Ненавижу, не прощу» – это позиция. Муковозчик о том, как в Беларуси ищут «затаившихся»

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Алена Сырова, СТВ:

Когда было принято решение о создании комиссии прощения так называемой в народе, можно было подумать, что внимание уделено только тем, кто, скажем так, имел альтернативную точку зрения и сбежал за границу. Кирилл Казаков, СТВ:

Альтернативно преступную точку зрения, об этом разговор. Алена Сырова:

Сбежал за границу и боится вернуться. Если боится вернуться, значит есть основания для этого. Но я бы хотела для начала сакцентировать внимание на другом, что, в принципе, в нашем обществе все еще есть те, кого Президент называет спрятавшимися под плинтус, затаившимися, те люди, которым в 2020 году, возможно, не хватило духу так яро явно выступить. Но вместе с тем своих каких-то таких задумок и идей они не оставили. Они живут вот этим своим восприятием, нелюбовью к тому, что происходит.

Кирилл Казаков:

Они это называют внутренняя эмиграция, красиво так. Алена Сырова:

Вместе с тем вроде как мимикрировали под ту реальность, которая сегодня есть. Кирилл Казаков:

Мы обсуждали, кому этот вопрос задать. И вот я говорю, 9 августа 2022 года Андрей Муковозчик со сцены Купаловского театра сказал, что у вас у каждого есть время и, собственно говоря, должно быть желание найти и обезвредить. В этом и вопрос. Алена Сырова:

Мой вопрос как раз таки о том, как легко можно вычислить таких людей и можно ли? Или они так абсолютно «бесшовно» вошли в нашу новую реальность?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Ну почему? У меня есть коллеги, которые о таких людях говорят достаточно персонифицировано, вплоть до того, что рассказывают их жизненные истории или якобы их жизненные истории. Фактически это люди, которые стоят у них перед глазами: друзья, родственники или это придуманные персонажи. Не знаю. Как вычислить? Да очень просто! Я всем руководителям предприятий, когда выступаю там перед людьми, в районе, на местах, что называется, говорю: вы не поленитесь, есть такая вещь, как Facebook – публичная страница. Она публичная изначально. Кирилл Казаков:

А почистили? Андрей Муковозчик:

Тоже видно. Если у человека полно записей до 2020 года, а потом… Так я знаю массу людей, которые сносили свои «фейсбуки». Кто-то вычищал по постам, а кто-то сносил целой пачкой – там просто десяток лет исчезает. Но у многих же это осталось до сих пор! Так вы же не поленитесь, загляните на эти страницы. И если у человека спустя два года, а уже скоро будет три, если спустя три года у такого человека на странице БЧБ, «Ненавижу, не прощу», «Гуляла, гуляю и буду гулять» – вот это все позиция. Понимаете, какая штука? Это позиция. И этому человеку, я считаю, должен быть заказан путь в культуру, образование, общение с молодежью, на государственную службу. Любым путем, хоть за неправильный переход улицы. Вот мне, например, как члену общества, гражданину неважно, каким образом общество изолирует себя от такого рода человека, такого рода принципиальной позиции. Кирилл Казаков:

Смотри, Андрей, с таким радикальным, достаточно субъективным мнением ко внутренним врагам ты комиссар в комиссии по внешним. Вопрос, как тебе быть там объективным? Либо субъективность – это наше все в той позиции?