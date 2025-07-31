Копыльский и Оренбургский район России активно сотрудничают в сфере АПК

Минская область налаживает сотрудничество с провинцией Цзилинь Китайской Народной Республики. Взаимодействие планируют укрепить во всех областях: экономике, культуре, медицине и образовании. Международные партнерские связи развивают и в областных центрах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Также развивают образовательное направление. Договор о сотрудничестве подписан между средней школой Копыля № 2 имени Тишки Гартного и Чернореченской средней общеобразовательной школой имени кавалера ордена Красной Звезды Гонышева. За это время проведено 4 телемоста.

Светлана Малиновская, заместитель председателя по экономике Копыльского райисполкома:

В 2024 году впервые состоялась встреча учеников нашей средней школы № 2 с учениками чернореченской школы. Они были, конечно, в восторге от посещения Копыльского района и вообще Минской области. Так как ребята не только организовали мероприятия по исследовательской работе, но они посетили места боевой славы Копыльщины. Удивило их то, что на Копыльской земле находится очень много памятников, посвященных нашим героям-освободителям. Ребята уезжали воодушевленные, что здесь, на белорусской земле, чтят и помнят всех тех, кто принимал участие, отдал жизнь свою за освобождение нашей Родины.

Уже осенью в школах запланирована совместная исследовательская деятельность. Ребята будут заниматься поисковыми работами.