Будут ли адвокаты защищать вернувшихся беглых? Вот что ответили в коллегии

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы, допустим, придем к тому, что наверняка появятся (я уверена, что появится) люди, которые подадут заявление. Люди в любом случае должны будут понести наказание, ответственность за те поступки, которые они совершили. У меня в связи с этим к вам вопрос, готовы ли адвокаты встать на защиту таких наших граждан?
«Находятся на рассмотрении 23 заявления». Алексей Стук о работе комиссии по возвращению беглых домой – подробности.
Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Естественно, адвокаты… Это наша задача основная, которая возложена на нас государством. Это обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. И конечно же, адвокаты будут выполнять свою работу и в этом направлении. Что касается комиссии, знаете, хочу сказать, что, наверное, цель этой комиссии, как мне кажется, было создание – там первые слова указа, если вы его помните – достижение согласия в обществе, обеспечение его прав, законных интересов белорусских граждан. Так звучит указ. Я думаю, что, наверное, основной целью этой комиссии было как раз таки добиться мира и согласия в нашем обществе. То есть дать возможность людям, которые так или иначе оказались за границей по различным причинам. Которые нарушили закон, возможно, совершили преступление. Имели возможность покаяться и обратиться в эту комиссию, в соответствующий орган, чтобы вернуться на родину и продолжать здесь, так сказать, трудиться на законных основаниях.
Алена Сырова:
Это только один компонент по достижению мира и согласия. Я имею в виду, люди, которые живут за пределами нашей страны.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вот скажите, за время до того, как было объявлено о создании комиссии, вы слышали, чтобы люди обращались, например, из-за границы к юристам и адвокатам, чтобы проверили правовой статус?
Алексей Шваков:
Я думаю, что такие случаи были, потому что, естественно, человек, оказавшись вне пределов родины, когда эта эйфория первоначальная проходит, у некоторых и помощь заканчивается, и деньги…
У человека на странице БЧБ, «Ненавижу, не прощу» – это позиция. Муковозчик о том, как в Беларуси ищут «затаившихся». Читайте здесь.
Кирилл Казаков:
Паспорт заканчивается.
Алексей Шваков:
И виза заканчивается, и жить как-то надо, поэтому где родился, там и пригодился, как говорят у нас в народе. Поэтому, я думаю, и были такие случаи, когда, конечно же, люди интересовались, как вернуться на родину. Но в силу причин уголовного преследования, административного преследования. Возможно, в связи с тем, что они когда-то совершали противоправные действия, конечно, они боятся. Это касается и нашей молодежи, и людей, кто уже повзрослее. Но, думаю, что цель комиссии и состав вот такой у нас различный по членам комиссии. Я думаю, как раз одна из целей – это добиться примирения в обществе вот таким вот способом.
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