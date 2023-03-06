Будут ли адвокаты защищать вернувшихся беглых? Вот что ответили в коллегии

Алена Сырова, СТВ: Мы, допустим, придем к тому, что наверняка появятся (я уверена, что появится) люди, которые подадут заявление. Люди в любом случае должны будут понести наказание, ответственность за те поступки, которые они совершили. У меня в связи с этим к вам вопрос, готовы ли адвокаты встать на защиту таких наших граждан?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу « По существу ».

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Естественно, адвокаты… Это наша задача основная, которая возложена на нас государством. Это обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. И конечно же, адвокаты будут выполнять свою работу и в этом направлении. Что касается комиссии, знаете, хочу сказать, что, наверное, цель этой комиссии, как мне кажется, было создание – там первые слова указа, если вы его помните – достижение согласия в обществе, обеспечение его прав, законных интересов белорусских граждан. Так звучит указ. Я думаю, что, наверное, основной целью этой комиссии было как раз таки добиться мира и согласия в нашем обществе. То есть дать возможность людям, которые так или иначе оказались за границей по различным причинам. Которые нарушили закон, возможно, совершили преступление. Имели возможность покаяться и обратиться в эту комиссию, в соответствующий орган, чтобы вернуться на родину и продолжать здесь, так сказать, трудиться на законных основаниях.

Алена Сырова:

Это только один компонент по достижению мира и согласия. Я имею в виду, люди, которые живут за пределами нашей страны.

Кирилл Казаков, СТВ:

А вот скажите, за время до того, как было объявлено о создании комиссии, вы слышали, чтобы люди обращались, например, из-за границы к юристам и адвокатам, чтобы проверили правовой статус?

Алексей Шваков:

Я думаю, что такие случаи были, потому что, естественно, человек, оказавшись вне пределов родины, когда эта эйфория первоначальная проходит, у некоторых и помощь заканчивается, и деньги…