«Хельсинки-2» – почему миру необходим перезапуск соглашений 1975-го?

И вот в этом смысле обратимся к событию историческому, которое могло в корне изменить – могло, но не изменило – весь геополитический ландшафт Европы, а, возможно, и мира.

Вернее, оно должно им быть. Ведь это правило о нашей общей безопасности – то, о чем в том числе сегодня говорил Президент, обращаясь к тем, кто представляет белорусские интересы по всему миру.

Помните знаменитую фразу нашего земляка-дипломата: «Лучше 100 лет переговоров, чем один день войны»? Она была произнесена главой советского МИДа Андреем Громыко в самый разгар холодной войны. Но это ведь и ключевое правило всей современной дипломатии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ровно полвека назад – в такие же летние дни 75-го – главы 35 европейских государств, США и Канады собрались в Хельсинки, чтобы подписать заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ вошел в историю как «Хельсинкские соглашения».

А еще стал символом разрядки напряженности и вроде как гарантией безопасности. Ведь фактически был запущен общеевропейский процесс, который обещал превратить континент в территорию мира и сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Но что же пошло не так? Почему ОБСЕ из инструмента диалога превратилось в механизм политических интриг?!

«Что осталось от «духа Хельсинки» через 50 лет?» – таким резонным и риторическим вопросом задается российский журналист-международник Федор Лукьянов. А ничего! Ведь «самого понятия «европейская безопасность», лежавшего в основе Хельсинкского процесса, уже не существует», – подчеркивает эксперт и добавляет, что ОБСЕ сегодня во многих международных вопросах используют лишь для придания флера легитимности.

«В последние десятилетия мы видим постепенный отход от «духа Хельсинки», – подчеркивает в интервью БЕЛТА замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета и перечисляет: «конфронтация, санкции, фактически потеря контроля над вооружениями, милитаризация, взаимные обвинения – все это привело к глубокому и системному кризису ОБСЕ».

Не стесняется в выражениях касательно нынешнего состояния ОБСЕ финский политик Яакко Лааксо, который ровно 50 лет назад как журналист освещал события в Хельсинки. «ОБСЕ находится на смертном одре, и многие, особенно на Западе, желают нанести ей последний смертельный удар», – пишет накануне юбилея организации эксперт. А официальные принципы ОБСЕ называет, цитата, «лишь бледным отражением того», какой задумывалась организация и какой должна была быть. «Теперь же нет ни диалога, ни доверия, ни общих правил», – резюмирует эксперт.

Что же в итоге? А «Разбитое корыто»! Именно так озаглавило статью к юбилею событий в Финляндии «РИА Новости». Хотя издание все же допускает, что в Хельсинкский процесс можно вдохнуть новую жизнь, правда, если в Европе к власти придут здравые и национально ориентированные элиты.

О необходимости перезапуска здравого и актуального на все времена Хельсинкского процесса не раз говорила и Беларусь. Инициатива «Хельсинки-2», действительно, в нынешних условиях укрепила бы безопасность на континенте.