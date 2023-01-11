Прошли все круги ада и обратились к сенаторам. Как решаются самые сложные вопросы белорусов?

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается приоритетным направлением в деятельности госорганов. Ежедневно кабинеты чиновников со своими проблемами и чаяниями открывают сотни белорусов. И умение слушать и слышать людей – важнейший критерий оценки работы всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство жилья и проблемы долгостроев, ремонт дорог, холод в квартирах, качество оказания медицинских услуг, земельные споры и даже коллективное обращение от жителей нескольких деревень. 11 января сенаторы выслушали вопросы, которые волнуют людей. В Минске единый день приема граждан. Но не только минчане обратились за помощью к парламентариям. Поделиться своими проблемами приехали жители разных регионов. Практика таких встреч востребована и доказала свою эффективность. И в целом необходимо подчеркнуть уровень доверия к сенаторам. За 2022 год в Совет Республики поступило свыше 7 000 обращений. Быть внимательным к каждому человеку, а еще выслушать и помочь – репортаж Оксаны Семашко.

Егор Кириченко, руководитель свадебного ателье:

Через форму электронного обращения обратился персонально к Наталье Ивановне Кочановой в Совет Республики, описав все круги ада, которые я прошел, получил буквально через день звонок из приемной. Настолько легкая, четкая коммуникация. Подробности читайте здесь. Четких, конкретных решений и более внимательного отношения к своему вопросу сегодня потребовал и гомельчанин. Дмитрий Вагин приехал в Минск на прием граждан. Ему невдомек, почему в одном из колледжей областного центра по специальности «Программирование мобильных систем» обучают только на платной основе. Якобы невостребованная. Но притом именно это направление сегодня необходимо сельскому хозяйству, промышленности и оборонному комплексу.

Дмитрий Вагин, житель Гомеля:

Все микроконтроллеры, все беспилотники, все органы контроля, которые подчиняются всем этим системам, мы не можем их обслуживать. То есть мы можем купить что-то в Китае, пока оно не сломается. Как только сломалось, мы дальше ничего не можем. Это нас ставит в большую зависимость, поэтому нужно решать этот вопрос. Подробности.

Помочь в установлении диагноза, посодействовать в трудоустройстве, решить коммунальные напасти. С такими вопросами сегодня пришли на прием к парламентариям. Не только вмешаться в проблемы, но и детально рассмотреть каждую из них пригласили компетентных специалистов из разных сфер. В работе с людьми сенаторы стараются руководствоваться выявительным принципом. Так, некоторые из них уверили: все жалобы за пару лет можно будет свести к нулю.

Оксана Семашко, корреспондент:

Как известно, один решенный вопрос не позволяет породить еще десятки. 80 % проблем, по мнению парламентариев, могут быть решаемы на местах. Но когда местная власть на обращения никак не реагирует или кормит обещаниями, люди вынуждены стучать во все двери. Так, с коллективным обращением на прием к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой пришли минчане. В свое время они заплатили немалые деньги, однако их гараж по сей день в списке долгостроев. Читайте здесь.

Николай Савицкий, председатель ГПК «Филим-972»:

На кооператив стали давить административно, через судебные органы с требованием, чтобы кооператив принял земельный участок в свое пользование без передачи кооперативу объекта недвижимости, что законом даже запрещено. И в силу этого сегодня суды на кооператив уже налагают штрафы за самовольное занятие земельного участка. Думаю, что Наталья Ивановна, может быть, поможет разобраться в этой ситуации. За последнее время людей, которые поверили в решение своего вопроса и на деле увидели реальную помощь сенаторов, стало значительно больше. Многих парламентариев уже знают по выездным встречам на месте проблем и общению в трудовых коллективах. Белорусы стали им больше доверять как минимум свои житейские вопросы. В них видят опору.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Растет информированность о деятельности Совета Республики. Конечно, люди видят, что во многих случаях их ситуации положительно решаются. По крайней мере, они получают развернутую информацию, разъяснение. И они остаются удовлетворены. Мы стремимся принимать людей. И не просто стремимся, а принимаем по всем вопросам. «Люди в своей семье не могут договориться». Рачков рассказал, как работают с жилищными вопросами граждан.