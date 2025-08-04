В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении пособника фашистов Осипа Винницкого

Пока Европа массово страдает исторической амнезией, напрочь забыв о чудовищных последствиях Второй мировой, а безумную гонку вооружений на Западе иначе и не назовешь, в Беларуси ведут кропотливую работу по привлечению к ответственности военных преступников. Так, Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении пособника фашистов, который в годы Великой Отечественной участвовал в карательных операциях на территории Минской, Витебской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об Осипе Винницком. На сторону нацистов он перешел практически с первых дней войны. И сразу же с особой жестокостью стал уничтожать мирных людей – лично либо посредством приказов своим подчиненным. В ходе предварительного расследования установлено 17 подобных эпизодов. На счету Винницкого – жизни более 400 человек. Около 140 из них дети. Участвовал каратель и в уничтожении жителей ряда деревень. В том числе Хатыни. Уголовное дело Винницкого состоит из 26 томов.