В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении пособника фашистов Осипа Винницкого
Пока Европа массово страдает исторической амнезией, напрочь забыв о чудовищных последствиях Второй мировой, а безумную гонку вооружений на Западе иначе и не назовешь, в Беларуси ведут кропотливую работу по привлечению к ответственности военных преступников.
Так, Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении пособника фашистов, который в годы Великой Отечественной участвовал в карательных операциях на территории Минской, Витебской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь об Осипе Винницком. На сторону нацистов он перешел практически с первых дней войны. И сразу же с особой жестокостью стал уничтожать мирных людей – лично либо посредством приказов своим подчиненным. В ходе предварительного расследования установлено 17 подобных эпизодов.
На счету Винницкого – жизни более 400 человек. Около 140 из них дети. Участвовал каратель и в уничтожении жителей ряда деревень. В том числе Хатыни. Уголовное дело Винницкого состоит из 26 томов.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси по уголовному делу о геноциде белорусского народа:
Данное уголовное дело выделено в отдельное специальное производство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Винницкий, преследуя цель планомерного уничтожения белорусского народа и являясь членом организации украинских националистов, а также участником военизированного формирования «Буковинский курень», осенью 1942 года вошел в состав 118-го батальона охранной полиции.
Дело Винницкого не первый судебный процесс над карателями, которым удалось избежать наказания при жизни. Обвинительные приговоры ранее были вынесены Катрюку, Смовскому и Серафимовичу.