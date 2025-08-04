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Президент Литвы подписал декрет, приняв заявление об отставке премьера и всего кабмина

04 августа 2025 17:08
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Некоторым участникам НАТО пока не до козней в отношении России. К примеру, в Литве премьер-министр навсегда распрощался со своим креслом. Президент Науседа подписал декрет, приняв заявление об отставке главы правительства и всего его кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У руля временно стал министр финансов, которому предстоит руководить делами страны в период политической турбулентности. В ближайшие 15 дней экс-премьер обязан будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру нового главы правительства.

Президент Литвы подписал декрет, приняв заявление об отставке премьера и всего кабмина-2

Напомним, решение Палуцкаса сложить свои полномочия стало закономерным итогом громкого коррупционного скандала. Он был обвинен в злоупотреблении служебным положением, в частности, в получении льготных кредитов. Под подозрение попали и подконтрольные ему компании.

На этом фоне президент Литвы дал главе правительства две недели на то, чтобы он либо отчитался о своей деятельности, либо ушел в отставку. Премьер выбрал второе. О том, что политическая карьера Палуцкаса пошла под уклон, говорит и его уход с поста председателя Литовской социал-демократической партии.

Президент Литвы подписал декрет, приняв заявление об отставке премьера и всего кабмина-4

Гинтаутас Палуцкас, премьер-министр Литвы:
Уважаемые коллеги, это была действительно честь. 19-е правительство проделало большую работу. Я думаю, нам нечего стыдиться. Спасибо всем.

Литовские СМИ отмечают: теперь уже экс-премьер недолго пробыл в президентском дворце во время подписания декрета. Завершив формальности, через десять минут он покинул здание. Обращает на себя внимание и спокойствие президента относительно происходящего. На его равнодушие недавно указали сами граждане, которые вышли на антиправительственный протест.

Они потребовали президента проявить политическую волю и открыто выразить недоверие премьеру, несмотря на его решение об отставке. Однако этого не произошло. Что же теперь ждет литовцев, брошенных на произвол судьбы? Заморозка социальных реформ, отсрочка выплат, нерешенные проблемы предыдущего правительства – это лишь малая часть тех рисков, с которыми они могут столкнуться в период безвластия.

# Международная политика

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