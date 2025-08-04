Президент Литвы подписал декрет, приняв заявление об отставке премьера и всего кабмина

Некоторым участникам НАТО пока не до козней в отношении России. К примеру, в Литве премьер-министр навсегда распрощался со своим креслом. Президент Науседа подписал декрет, приняв заявление об отставке главы правительства и всего его кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У руля временно стал министр финансов, которому предстоит руководить делами страны в период политической турбулентности. В ближайшие 15 дней экс-премьер обязан будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру нового главы правительства.

Напомним, решение Палуцкаса сложить свои полномочия стало закономерным итогом громкого коррупционного скандала. Он был обвинен в злоупотреблении служебным положением, в частности, в получении льготных кредитов. Под подозрение попали и подконтрольные ему компании. На этом фоне президент Литвы дал главе правительства две недели на то, чтобы он либо отчитался о своей деятельности, либо ушел в отставку. Премьер выбрал второе. О том, что политическая карьера Палуцкаса пошла под уклон, говорит и его уход с поста председателя Литовской социал-демократической партии.