Около 3,9 тысячи человек стали студентами БНТУ – итоги вступительной кампании подвели вузы Беларуси

В Беларуси подвели итоги вступительной кампании – 2025. В БГУ конкурс на место достиг 15 человек. На дневную бюджетную форму вуз зачислил 2 607 человек. Это на 17 % больше, чем в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особым спросом у абитуриентов пользовались инженерные направления Белорусского национального технического университета. Проходные баллы на технические специальности поднялись по сравнению с прошлым годом.

Студентами БНТУ в 2025 году стали около 3 900 человек. Три тысячи молодых людей будут обучаться за счет бюджета. Среди них – 367 медалистов и обладателей дипломов с отличием, 370 выпускников педагогических и инженерных классов. Настоящий ажиотаж вызвала специальность «Бизнес-администрирование». Конкурс на бюджет составил 5 человек на место.