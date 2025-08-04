Около 3,9 тысячи человек стали студентами БНТУ – итоги вступительной кампании подвели вузы Беларуси

В Беларуси подвели итоги вступительной кампании – 2025. В БГУ конкурс на место достиг 15 человек. На дневную бюджетную форму вуз зачислил 2 607 человек. Это на 17 % больше, чем в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особым спросом у абитуриентов пользовались инженерные направления Белорусского национального технического университета. Проходные баллы на технические специальности поднялись по сравнению с прошлым годом.
Студентами БНТУ в 2025 году стали около 3 900 человек. Три тысячи молодых людей будут обучаться за счет бюджета. Среди них – 367 медалистов и обладателей дипломов с отличием, 370 выпускников педагогических и инженерных классов. Настоящий ажиотаж вызвала специальность «Бизнес-администрирование». Конкурс на бюджет составил 5 человек на место.
Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:
Особенность этого набора – более высокий проходной балл в БНТУ по всем специальностям. Если по средним показателям, то на 20 пунктов у нас проходные баллы поднялись, особенно на технические специальности, где проходной балл повысился более чем на 50.
К слову, Белорусский национальный технический университет выбился в лидеры по количеству целевых мест. Набор проходил по 40 специальностям, заказчиками кадров стали более 120 предприятий. По итогам вступительной кампании зачислено 409 человек. В БГУ в этом году число целевиков тоже увеличилось. В сентябре к учебе приступят 120 первокурсников.