Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»

Новости Беларуси. Связь поколений и внимание представителям золотого возраста. Акция «От всей души» становится все масштабнее и продолжает дарить праздничное настроение и заботу пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, яркое новогоднее торжество развернулось в Территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района. Его посещает более 500 человек пожилого возраста. В начале танцевальная программа, затем чаепитие с главой района. Старшее поколение делилось жизненным опытом и своими предложениями по развитию города. Говорили и о воспитании молодежи.

Татьяна Куиш, директор Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района:

Мы счастливы, что подключилась активная молодежь нашего района – это наше будущее. Сегодня от нас зависит, как мы их научим, так они будут работать с нашими людьми.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

В период праздников особо хочется отметить этих людей. Это добрая традиция не только о преемственности поколений, но в то же время показывает, как нужно жить.

Ирина Климович, волонтер Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района:

Такие мероприятия очень нужны пенсионерам, особенно одиноким, которые одни. Или дети где-то далеко от них. Они с удовольствием приходят в центр, их очень хорошо встречают. Они бы прибегали сюда каждый день, но иногда погода или здоровье не позволяют.