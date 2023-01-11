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Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»

11 января 2023 18:12
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Новости Беларуси. Связь поколений и внимание представителям золотого возраста. Акция «От всей души» становится все масштабнее и продолжает дарить праздничное настроение и заботу пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»-1

Так, яркое новогоднее торжество развернулось в Территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района. Его посещает более 500 человек пожилого возраста. В начале танцевальная программа, затем чаепитие с главой района. Старшее поколение делилось жизненным опытом и своими предложениями по развитию города. Говорили и о воспитании молодежи.

Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»-4

Татьяна Куиш, директор Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района:
Мы счастливы, что подключилась активная молодежь нашего района – это наше будущее. Сегодня от нас зависит, как мы их научим, так они будут работать с нашими людьми.

Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»-7

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:
В период праздников особо хочется отметить этих людей. Это добрая традиция не только о преемственности поколений, но в то же время показывает, как нужно жить.

Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»-10

Ирина Климович, волонтер Территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района:
Такие мероприятия очень нужны пенсионерам, особенно одиноким, которые одни. Или дети где-то далеко от них. Они с удовольствием приходят в центр, их очень хорошо встречают. Они бы прибегали сюда каждый день, но иногда погода или здоровье не позволяют.

Пенсионеров Фрунзенского района Минска пригласили на чаепитие и танцы в рамках акции «От всей души»-13

Какой же праздник без подарков? Все участники получили продовольственные наборы. В свою очередь представители золотого возраста в ответ презентовали главе района картину, которая вышита лентами.

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# Благотворительная акция # общество # Татьяна Куиш # Сергей Шкруднев # Ирина Климович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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