Все обращения берутся на контроль. С какими вопросами приходили к Наталье Кочановой?

Новости Беларуси. Строительство жилья и проблемы долгостроев, ремонт дорог, холод в квартирах, качество оказания медицинских услуг и даже коллективное обращение от жителей нескольких деревень. Не только минчане сегодня обратились за помощью к сенаторам в разрешении волнующих вопросов. В единый день приема граждан в Минске на встречу к парламентариям приехали белорусы из разных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается. Подробнее.
Так, за помощью к Наталье Кочановой обратились жители деревни Антоновка Оршанского района, где под угрозой оказалась вся культурная жизнь. Заявителей беспокоит закрытие местного клуба, который охватывал население пяти близлежащих деревень. Вопросы людей волнуют самые разные. Некоторые звучат как крик о помощи, отдельные просьбы требуют незамедлительного решения. Все обращения берутся на контроль. Спикер верхней палаты парламента заявила, что все законные интересы граждан должны быть безусловно соблюдены и защищены.
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Ольга Евсикова, председатель товарищества собственников:
Довольна ответом полностью. Наталья Ивановна дала надежду, дала оптимизм, скажем так, на завершение этого объекта. Объект действительно сложный, ситуация наша непростая. Неоднократно мы обращались в Мингорисполком. В этом вопросе, по крайней мере, получили какой-то ответ от Натальи Ивановны, что будет возможность, мы будем искать, конечно, место, финансирование, пытаться достроить, сохранить людям вложенные деньги и обеспечить дом машиноместами.
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