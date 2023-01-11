Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается

Новости Беларуси. Для более детального и эффективного рассмотрения и решения вопросов приглашены специалисты из разных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звучат не только претензии или жалобы. Некоторые приходят с идеями. Все истории из жизни.

Так, со своим предложением к Виктору Лисковичу сегодня обратился гомельчанин Дмитрий Вагин. Его сын учится в одном из колледжей областного центра по специальности «Программирование мобильных систем». Мужчина обеспокоен, что обучение именно по этому направлению, которое востребовано в сельском хозяйстве, промышленности и оборонном комплексе, возможно только на платной основе.

Дмитрий Вагин, житель Гомеля:

Надежда есть, что все решится. Но процесс длится уже полтора года. Чтобы сегодня пойти на эту специальность, нужно оплатить ее, то есть, опять же, даже если ребенок настроен и действительно грамотный, может. А если у родителей нет денег оплатить эту специальность, соответственно, он туда не пойдет. Его отправят поваром. Такого быть не должно.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ни одно обращение без внимания быть не должно. И мы строго придерживаемся этого принципа, потому что очень важно выслушать человека, понять. Независимо от того, с какой просьбой или с каким заявлением он обращается.