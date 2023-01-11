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Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается

11 января 2023 12:57
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Новости Беларуси. Для более детального и эффективного рассмотрения и решения вопросов приглашены специалисты из разных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звучат не только претензии или жалобы. Некоторые приходят с идеями. Все истории из жизни.

Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается-1

Так, со своим предложением к Виктору Лисковичу сегодня обратился гомельчанин Дмитрий Вагин. Его сын учится в одном из колледжей областного центра по специальности «Программирование мобильных систем». Мужчина обеспокоен, что обучение именно по этому направлению, которое востребовано в сельском хозяйстве, промышленности и оборонном комплексе, возможно только на платной основе.

Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается-4

Дмитрий Вагин, житель Гомеля:
Надежда есть, что все решится. Но процесс длится уже полтора года. Чтобы сегодня пойти на эту специальность, нужно оплатить ее, то есть, опять же, даже если ребенок настроен и действительно грамотный, может. А если у родителей нет денег оплатить эту специальность, соответственно, он туда не пойдет. Его отправят поваром. Такого быть не должно.

Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается-7

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ни одно обращение без внимания быть не должно. И мы строго придерживаемся этого принципа, потому что очень важно выслушать человека, понять. Независимо от того, с какой просьбой или с каким заявлением он обращается.

Виктор Лискович: очень важно выслушать человека, независимо от того, с какой просьбой он обращается-10

В работе с людьми парламентарии стараются руководствоваться выявительным принципом. Так, по мнению Виктора Лисковича, все жалобы за пару лет удастся свести к нулю. Тем более, что 80 % проблем можно решить на местном уровне.

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# Прием граждан # общество # Виктор Лискович # Дмитрий Вагин # Фотофакт

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