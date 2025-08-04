Небывалый урожай голубики в Беларуси – узнали у специалистов, в чём секрет

Небывалый урожай голубики получили в Щучинском районе. Ученые зонального института растениеводства планируют собрать в полтора раза больше ягоды, по сравнению с 2024 годом. И это несмотря на весенние заморозки и июньскую засуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть у специалистов объяснение такому успеху. Дело в соблюдении технологии выращивания и капельном поливе. Это повлияло и на размер голубики, и на сладкий вкус. Кстати, во многих странах голубику называют «Священной ягодой». А еще «Звездной» из-за пятиконечных цветков. В общем, «звездый час» голубики – в репортаже Галины Буро.

Собирать быстро, но аккуратно, чтобы не повредить. Такую крупную ягоду собирать одно удовольствие – лоток заполняется за считаные минуты. Илья Шанчук – младший научный сотрудник института, в сезон задействован на сборе голубики. И только рад этому – в кабинете сидеть не любит. В аграрной профессии нашел призвание.

Илья Шанчук, младший научный сотрудник Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Отработка была, когда закончил Гродненский аграрный университет. Просто нравится на природе, именно в саду. Когда еще сюда на практику приходил, очень сильно понравилось и я здесь решил остаться. Первый год работы – и сразу боевое крещение погодой. Таких ее капризов не припомнят даже опытные садоводы Гродненского зонального института растениеводства.