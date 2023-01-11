«Люди в своей семье не могут договориться». Рачков рассказал, как работают с жилищными вопросами граждан

Новости Беларуси. Выплаты пенсий, раздел имущества и работа правоохранительных органов. С самыми разными вопросами, которые порой требуют и незамедлительного решения, 11 января к сенаторам обращаются жители столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит единый день приема граждан.

Встречи организованы в каждом районе Минска. Более 20 человек записались на прием к председателю Постоянной комиссии Совета Республики Сергею Рачкову. Среди наиболее частых тем, которые поднимаются и рассматриваются в ходе приема, – жилищные вопросы. Они, как правило, и одни из самых сложных.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь, как правило, люди в своей семье не могут договориться. То есть уже вопрос выходит за рамки правовой плоскости, находится в рамках отношений в семье, нравственных и моральных принципов. Даже в этой ситуации мы стараемся разобраться, помочь. Где-то поговорить с родственниками заявителя, чтобы попытаться урегулировать эту ситуацию.