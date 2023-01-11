«Они уже давно приняли решение, что нас физически быть не должно». За что Беларусь не любит Запад?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим тайны мировой элиты и духовный мир Беларуси. В гостях писатель Юрий Воробьевский и паралимпиец Алексей Талай.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим тайны мировой элиты и духовный мир Беларуси. В гостях писатель Юрий Воробьевский и паралимпиец Алексей Талай.
Алексей Талай, паралимпийский чемпион:
Тысячу лет это все идет. Они свои методики совершенствуют: как это подать, как это завернуть в красивую, блестящую обертку, а зачастую внутри пустота или гниль. Это выверенная, целенаправленная стратегия. Все делается для того, чтобы извратить душу нашу, уничтожить нашу культуру, нашу идентичность, чтобы сломить окончательно это сопротивление на Востоке и заграбастать, как Александр Григорьевич говорит, ресурсы РФ. Беларусь – мы здесь как форпост стоим с нашей братской Россией, мы свою миссию исполняем. Всем понятно, для чего это все делается. Их потихонечку отодвигают из Африки, Азии. Китай усилился. И как им жить дальше?
Григорий Азаренок, СТВ:
Если они за всю историю привыкли только грабить.
Алексей Талай:
Грабить. Англосаксонцы так же жили всю свою историю, и они сами это признают, и они не хотят эти обороты гасить. Они хотят еще больше. Они воспитаны жить в изобилии. Вывезли золотое пианино, разбомбив Ирак. Им надо! А нам не надо! Нам надо жить в землянках, нам надо кушать, как мои предки, когда они гнилую картошку собирали во время войны.
Григорий Азаренок:
Ладно жить еще! Они уже давно приняли решение, что нас физически быть не должно.
Алексей Талай:
Нас физически не должно быть, и их лидеры прямо это говорят. Про Россию – 25 миллионов оставить. Сколько белорусов?
Григорий Азаренок:
А мы должны стать мелким придатком Польши, рабочей силой Польши.
Алексей Талай:
Но почему мы столько нервов им потрепали? Благодаря нашему опыту. Нас старались уничтожить, а мы выживали и передавали своей кровью нашим детям этот опыт. Он в тебе, он во мне и в тысячах, сотнях тысяч белорусских граждан. И в этом наша сила! И поэтому нас ненавидят! Потому что мы пришли на Донбасс, потому что Батька организовал Минские соглашения. Белорусы пытались быть миротворцами, усадив всех за стол переговоров. Вот за что нас не любят. За это нам, наверное, и предписано физическое исчезновение.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Алексей Талай: Польша – это первая Украина, силу которой направляли против других славян
«Там убивают мирных жителей». Что поразило немецкую журналистку, когда она приехала в Донецк?
«Не очень много знаю о вашей стране». Немецкая журналистка рассказала, что хочет приехать в Беларусь