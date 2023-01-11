«Они уже давно приняли решение, что нас физически быть не должно». За что Беларусь не любит Запад?

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Тысячу лет это все идет. Они свои методики совершенствуют: как это подать, как это завернуть в красивую, блестящую обертку, а зачастую внутри пустота или гниль. Это выверенная, целенаправленная стратегия. Все делается для того, чтобы извратить душу нашу, уничтожить нашу культуру, нашу идентичность, чтобы сломить окончательно это сопротивление на Востоке и заграбастать, как Александр Григорьевич говорит, ресурсы РФ. Беларусь – мы здесь как форпост стоим с нашей братской Россией, мы свою миссию исполняем. Всем понятно, для чего это все делается. Их потихонечку отодвигают из Африки, Азии. Китай усилился. И как им жить дальше?

Григорий Азаренок, СТВ:

Если они за всю историю привыкли только грабить.

Алексей Талай:

Грабить. Англосаксонцы так же жили всю свою историю, и они сами это признают, и они не хотят эти обороты гасить. Они хотят еще больше. Они воспитаны жить в изобилии. Вывезли золотое пианино, разбомбив Ирак. Им надо! А нам не надо! Нам надо жить в землянках, нам надо кушать, как мои предки, когда они гнилую картошку собирали во время войны.