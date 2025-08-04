Прямой эфир

5 немецких истребителей вскоре начнут контролировать воздушное пространство Польши

04 августа 2025 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Европа продолжает активно вооружаться, прикрываясь мнимой угрозой со стороны Москвы. На переднем крае расположилась Польша. Уже совсем скоро воздушное пространство страны начнут патрулировать пять немецких истребителей, поддерживая восточный фланг НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 немецких истребителей вскоре начнут контролировать воздушное пространство Польши-2

Самолеты разместятся под Варшавой, на аэродроме в Миньске-Мазовецком. Кроме того, в Польше на боевом дежурстве находятся шведские истребители, а логистический хаб в аэропорту Жешува на границе с Украиной охраняют норвежские F-35.

Помимо этого, польские власти заключили новый крупный контракт на поставку южнокорейских танков и планируют возобновить собственное производство бронированной техники. Прогнозируется, что к 2030 году Польша будет иметь больше танков, чем ведущие европейские державы вместе взятые. Уже сейчас ее военный бюджет самый большой в НАТО – 4,7 процента от ВВП страны.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Литвы подписал декрет, приняв заявление об отставке премьера и всего кабмина
04 августа 2025 17:08

Президент Литвы подписал декрет, приняв заявление об отставке премьера и всего кабмина

Британские спецслужбы планируют развернуть массовую облаву на танкеры с российской нефтью
04 августа 2025 17:05

Британские спецслужбы планируют развернуть массовую облаву на танкеры с российской нефтью

Спустя неделю: Путин и Нетаньяху опять поговорили по телефону
04 августа 2025 16:21

Спустя неделю: Путин и Нетаньяху опять поговорили по телефону