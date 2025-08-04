5 немецких истребителей вскоре начнут контролировать воздушное пространство Польши

Европа продолжает активно вооружаться, прикрываясь мнимой угрозой со стороны Москвы. На переднем крае расположилась Польша. Уже совсем скоро воздушное пространство страны начнут патрулировать пять немецких истребителей, поддерживая восточный фланг НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолеты разместятся под Варшавой, на аэродроме в Миньске-Мазовецком. Кроме того, в Польше на боевом дежурстве находятся шведские истребители, а логистический хаб в аэропорту Жешува на границе с Украиной охраняют норвежские F-35.

Помимо этого, польские власти заключили новый крупный контракт на поставку южнокорейских танков и планируют возобновить собственное производство бронированной техники. Прогнозируется, что к 2030 году Польша будет иметь больше танков, чем ведущие европейские державы вместе взятые. Уже сейчас ее военный бюджет самый большой в НАТО – 4,7 процента от ВВП страны.