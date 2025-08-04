Муковозчик: украинцев обманули – при том, что они и сами рады были обмануться

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок». Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.

Премьер-министр Швеции Кристерссон заявил, что Украина должна урегулировать однополые браки в рамках евроинтеграции Украины. Андрей Николаевич, вам не кажется, что сейчас это не самая большая проблема Незалежной?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Просто у премьер-министра Швеции есть под боком премьер-министр Латвии. И он думает, что оно у всех так. А оно, к счастью, не так. С другой стороны, сами украинцы – они ведь издавна считали себя самыми умными, девочки. Как Хрущев. И думали, что смогут одновременно и независимость сохранить, и Евросоюзом попользоваться. И олигархов расплодить, и чтобы они страну не разворовали. И нефть с газом по дешевке покупать, и в НАТО этаким морским рачком проскользнуть. Помните ту глупенькую девочку с Майдана, которая хотела кружевные трусики и в ЕС? Вот ее и взяли за те самые трусики. А потом их сняли и до сих пор пользуют по назначению: против россиян, белорусов и русских вообще.