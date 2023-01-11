«Это был крик о помощи». Минчанин чуть не попрощался со своим свадебным ателье, но обратился к Кочановой

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается приоритетным направлением в деятельности госорганов. Ежедневно кабинеты чиновников со своими проблемами и чаяниями открывают сотни белорусов. И умение слушать и слышать людей – важнейший критерий оценки работы всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство жилья и проблемы долгостроев, ремонт дорог, холод в квартирах, качество оказания медицинских услуг, земельные споры и даже коллективное обращение от жителей нескольких деревень. 11 января сенаторы выслушали вопросы, которые волнуют людей. В Минске единый день приема граждан.