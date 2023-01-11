«Это был крик о помощи». Минчанин чуть не попрощался со своим свадебным ателье, но обратился к Кочановой
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается приоритетным направлением в деятельности госорганов. Ежедневно кабинеты чиновников со своими проблемами и чаяниями открывают сотни белорусов. И умение слушать и слышать людей – важнейший критерий оценки работы всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительство жилья и проблемы долгостроев, ремонт дорог, холод в квартирах, качество оказания медицинских услуг, земельные споры и даже коллективное обращение от жителей нескольких деревень. 11 января сенаторы выслушали вопросы, которые волнуют людей. В Минске единый день приема граждан.
Прошли все круги ада и обратились к сенаторам. Как решаются самые сложные вопросы белорусов?
Егор Кириченко, руководитель свадебного ателье:
Первый раз, когда обратился, это был, с одной стороны, крик о помощи, с другой стороны, последняя соломинка для утопающего, потому что все доступные варианты коммуникации с центрами недвижимости, с бывшим арендатором были исчерпаны.
В течение двух недель проблема минчанина была решена. Этому предшествовали долгие хождения по инстанциям и переписка. Из-за нерасторопности местной власти едва не пришлось попрощаться с ателье, куда было вложено немало сил.
В итоге договор аренды помещения, которое находится в госсобственности, все-таки удалось перезаключить на несколько лет.
Егор Кириченко:
Через форму электронного обращения обратился персонально к Наталье Ивановне Кочановой в Совет Республики, описав все круги ада, которые я прошел, получил буквально через день звонок из приемной. Настолько легкая, четкая и конкретная коммуникация в моем случае была, что меня это удивило и лишний раз порадовало, потому что, действительно, в лице государства мы видим сейчас партнера.
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