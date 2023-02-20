Пропагандист и воин информационного фронта. Есть ли разница между этими понятиями?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Многие говорят: эти пропагандисты, эти телеканалы нужно закрыть, этих приструнить. Есть грань между пропагандистом и воином информационного фронта?

Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет» (Россия):

Она, по-моему, пролегает… Где человек сейчас находится, он тот и есть. Если он военный корреспондент, он сейчас на войне и старается писать правду, проникать туда, куда другие не проникают, выявлять такие подлинные пружины и механизмы войны, которые кроме него… И неслучайно наш президент Владимир Владимирович Путин, был у него такой момент, когда он слушал-слушал всех своих, кто там у него есть по военной части, а потом говорит: а давайте, ребята, военные корреспонденты ко мне придут, и я с ними поговорю, их послушаю. Надежда Сасс:

А может ли журналист быть патриотом? Потому как патриотизм – это в первую очередь о тебе как о гражданине, необходимость этого маркера.

Владимир Мамонтов:

Патриот– это такая выдающаяся категория, которая в тебе никакие другие позитивные профессиональные, человеческие качества не выключает. Я патриот. Что, я не вижу, что у нас есть масса недостатков? Но при этом я патриот. И это такая история! Это фарватер. Ничего страшного. Быть профессионалом и патриотом – это правильно. Надежда Сасс:

Интересная история сейчас разразилась на Западе, когда из уст журналиста, обладателя очень уважаемой премии Сеймура Херша, появилась информация о том, как происходил подрыв «Северного потока – 2». Волна хейта обрушилась на него от его же сограждан. И причина только в том, что есть такой принцип: моя страна, плоха она или хороша, права она или не права. Это именно об этом. Его заклеймили за то, что он вдруг стал не патриотом, хотя, на мой взгляд, это как раз показатель патриотизма. Это осуждение неправомерных, неправовых, незаконных действий своего государства. Это желание ему добра.

Вадим Боровик, политолог:

Будем объективны. Мы и у себя хотим от наших сограждан большей поддержки национальных интересов. И зачастую стараемся какие-то вопросы заретушировать, какие-то обозначить более ярко. Это правда. Но вопрос в том, каким СМИ доверять. Тем, которые способны нести ответственность за сказанное. Издание зарегистрировано, есть главный редактор, соответствующие журналисты, есть Министерство информации. И в случае, если будет доказано, что они распространяют ложную информацию, будет непосредственная ответственность. Когда лицо находится за рубежом, возможно, в зависимости от иностранных спецслужб, возможно, просто в экономической зависимости от того или иного олигарха.