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Более 70 участников и самые невероятные работы. Как прошёл этап республиканского конкурса «Энергомарафон» в Минске?

20 февраля 2023 14:58
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Новости Беларуси. Более 70 участников собрал городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон». Он прошел в минском Дворце детей и молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 70 участников и самые невероятные работы. Как прошёл этап республиканского конкурса «Энергомарафон» в Минске?-1

На суд жюри школьники представили изделия из вторичных материалов. Например, картины из пробок, старых коробок и фантиков, а также видеоролики, посвященные бережному отношению к природе.  

Более 70 участников и самые невероятные работы. Как прошёл этап республиканского конкурса «Энергомарафон» в Минске?-4

Работы оценивали по семи номинациям. Рассматривали как творческие способности, так и аналитические. 8 лучших проектов прошли на республиканский этап конкурса. В 2023 году он пройдет в Витебске с 1-го по 3-е марта.  

Более 70 участников и самые невероятные работы. Как прошёл этап республиканского конкурса «Энергомарафон» в Минске?-7

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:  
Мы этот конкурс воспринимаем как, скажем так, какая-то иная занятость ребят в свободное от учебы время. Это, в первую очередь, воспитывающий конкурс. Это та культура, которая, прививаясь в детстве, будет пронесена через всю жизнь.  

Более 70 участников и самые невероятные работы. Как прошёл этап республиканского конкурса «Энергомарафон» в Минске?-10

Матвей Ольшевский, ученик гимназии № 37:  
Я подготовил видео «Тайны пожирателей электроэнергии». Рассказывал, как правильно сохранять электроэнергию. Надо выключать из розетки приборы, когда уходишь. А также как сохранить природу. Мне это видео помогала делать наша классная руководительница. Екатерина Владимировна предложила мне принять участие в этом конкурсе.  

Более 70 участников и самые невероятные работы. Как прошёл этап республиканского конкурса «Энергомарафон» в Минске?-13

Все участники конкурса получили грамоты и памятные сувениры. Напомним, конкурс «Энергомарафон» проходит уже 16-й год подряд.  

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# Конкурс # общество # Анна Рысевец # Матвей Ольшевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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