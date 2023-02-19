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«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?

19 февраля 2023 18:10
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-1

27 февраля (в начале военной спецоперации России в Украине) Евросоюз заявил о намерении запретить вещание российских СМИ на своей территории. На обсуждение такого глобального вопроса ушло всего лишь два дня. И уже 2 марта было официально объявлено о запрете трансляции и распространении контента российских СМИ Sputnik и RT на территории Европы. С этого момента RT в Великобритании, Германии, Франции и Испании, а также Sputnik на территории всех стран союза потеряли доступ к своей европейской аудитории. А это несколько десятков миллионов человек. Свое решение в Брюсселе прокомментировали довольно неоднозначно. Европолитики прикрывались такими понятиями, как «демократия» и «свобода слова». А сам запрет российских СМИ – это защита этих принципов.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-4

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:
Делая это, мы не нападаем на свободу слова, а защищаем свободу слова. Но сегодня у меня есть ощущение, что мы делаем недостаточно, нам необходимо идти вперед. Надо понять, как эти кампании были организованы, определить акторов, источники распространения. Евросоюз в этом вопросе должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость.

Однако с такой позицией европейских властей не согласны даже местные журналисты. По их мнению, само решение запретить вещание российских СМИ выглядит довольно спорным. Поскольку это нарушает права человека в целом. Не говоря уже о праве на свободу слова и на получение информации. А в конечном итоге это выглядит не как защита Евросоюза, а как попытка подавления любого свободомыслия в стране.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-7

Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов:
Проблема в том, что это решение принято и реализовано правительствами. Но принципы европейского законодательства не дают право правительствам запрещать СМИ, в том числе и пропагандистские. В либеральных демократиях право разрешать вещание или отменять его реализуют независимые органы, независимые регуляторы.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-10

На такие комментарии в Евросоюзе внимания не обращают. Принятый курс неизменен. Поэтому со временем давление на Россию увеличивалось. И в мае прошлого года Москва была вынуждена принять законопроект о зеркальных ответных мерах. Теперь местная прокуратура может лишать зарубежные СМИ лицензии, а их журналистов – аккредитации. Также будет запрещено распространение информационных материалов этих изданий или вещателей в России. При этом, по словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, ни в одной стране ни один сотрудник не будет сокращен. И несмотря на все запреты, российские СМИ продолжат свою работу. Даже вопреки желаниям Брюсселя.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-13

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», телеканала RT и радио Sputnik:
Обходили ваши запреты, обходим и будем обходить. Как мы это делаем, я не скажу. Пока интересы нашей родины требуют от нас такой работы, мы будем это делать.

Неугодными оказались и белорусские СМИ. Телеканал «Беларусь 24» был отключен от спутникового вещания в странах Евросоюза и тихоокеанского региона. Хотя еще до запрета зона покрытия белорусского международного телеканала охватывала 174 страны. Трансляцию «Беларусь 24» запретили и в Украине. Такое решение принял Национальный совет страны. Министр информации Беларуси Владимир Перцов отметил, что, когда что-то неугодно, это сразу быстро закрывается, уничтожается, журналистов подвергают репрессиям, СМИ закрывают.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-16

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это не первый и не последний факт. Когда им невыгодно, они просто расправляются с неугодными СМИ, закрывают аккаунты политиков, вводят в цифровую кому тех, кто им неугоден. Мы все это уже наблюдали. Это еще одно доказательство того, что никакой там либеральной и высокостандартной демократической политики нет.

Надежда Сасс, СТВ:
Как вы в целом относитесь к подобным запретам СМИ? Неважно, чем это мотивируется, главное, что сегодня в крайне нервозное, сложное и эмоциональное для всех участников мирового процесса время выстраивается этот информационный железный занавес.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-19

Денис Жарких, медиаэксперт:
Я думаю, что когда заканчивается информационная война, информационный контакт между противоборствующими сторонами, то тогда начинается горячая война, по-другому как-то не бывает. Когда люди еще способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие. Вот это, наверное, самое главное. Когда ЕС, еврочиновники говорят: мы защищаем свободу слова! Да никакую свободу слова вы не защищаете, вы переводите (и это очень хорошо видно по другим вопросам) в еще большее разжигание конфликта, вы еще больше его загоняете в конфронтационную фазу. К чему это приводит? Это приводит только одному: к гибели людей, к разрушению домов и к дальнейшему увеличению ареалов войны.

«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?-22

Надежда Сасс:
Есть мнение, что в нынешних условиях успех в информационной войне требует максимальной яркости, быстроты, жесткости реагирования. Многие даже говорят, что режиму Зеленского на этом поле регулярно удается переигрывать Россию, потому что там думают не о долгосрочной репутации, а о сиюминутном хайпе. Вы лично согласны с тем, что в таких условиях серьезные мировые игроки, как Российская Федерация, Китай, которые в информационном сопровождении внешней политики нацелены на избежание скандальности, обречены выглядеть блекло на фоне таких, как нынешняя Украина?

Денис Жарких:
Весь вопрос: на кого это действует? Если мы имеем дело с профессиональными потребителями, а речь идет о потребительском обществе, оно к нам пришло, то на них будут действовать яркая обертка, какие-то сенсационные вещи, но это все система манипуляции.

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