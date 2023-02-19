«Когда люди ещё способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие». Но ЕС перешёл уже на крайние меры?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

27 февраля (в начале военной спецоперации России в Украине) Евросоюз заявил о намерении запретить вещание российских СМИ на своей территории. На обсуждение такого глобального вопроса ушло всего лишь два дня. И уже 2 марта было официально объявлено о запрете трансляции и распространении контента российских СМИ Sputnik и RT на территории Европы. С этого момента RT в Великобритании, Германии, Франции и Испании, а также Sputnik на территории всех стран союза потеряли доступ к своей европейской аудитории. А это несколько десятков миллионов человек. Свое решение в Брюсселе прокомментировали довольно неоднозначно. Европолитики прикрывались такими понятиями, как «демократия» и «свобода слова». А сам запрет российских СМИ – это защита этих принципов.

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:

Делая это, мы не нападаем на свободу слова, а защищаем свободу слова. Но сегодня у меня есть ощущение, что мы делаем недостаточно, нам необходимо идти вперед. Надо понять, как эти кампании были организованы, определить акторов, источники распространения. Евросоюз в этом вопросе должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость. Однако с такой позицией европейских властей не согласны даже местные журналисты. По их мнению, само решение запретить вещание российских СМИ выглядит довольно спорным. Поскольку это нарушает права человека в целом. Не говоря уже о праве на свободу слова и на получение информации. А в конечном итоге это выглядит не как защита Евросоюза, а как попытка подавления любого свободомыслия в стране.

Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов:

Проблема в том, что это решение принято и реализовано правительствами. Но принципы европейского законодательства не дают право правительствам запрещать СМИ, в том числе и пропагандистские. В либеральных демократиях право разрешать вещание или отменять его реализуют независимые органы, независимые регуляторы.

На такие комментарии в Евросоюзе внимания не обращают. Принятый курс неизменен. Поэтому со временем давление на Россию увеличивалось. И в мае прошлого года Москва была вынуждена принять законопроект о зеркальных ответных мерах. Теперь местная прокуратура может лишать зарубежные СМИ лицензии, а их журналистов – аккредитации. Также будет запрещено распространение информационных материалов этих изданий или вещателей в России. При этом, по словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, ни в одной стране ни один сотрудник не будет сокращен. И несмотря на все запреты, российские СМИ продолжат свою работу. Даже вопреки желаниям Брюсселя.

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», телеканала RT и радио Sputnik:

Обходили ваши запреты, обходим и будем обходить. Как мы это делаем, я не скажу. Пока интересы нашей родины требуют от нас такой работы, мы будем это делать. Неугодными оказались и белорусские СМИ. Телеканал «Беларусь 24» был отключен от спутникового вещания в странах Евросоюза и тихоокеанского региона. Хотя еще до запрета зона покрытия белорусского международного телеканала охватывала 174 страны. Трансляцию «Беларусь 24» запретили и в Украине. Такое решение принял Национальный совет страны. Министр информации Беларуси Владимир Перцов отметил, что, когда что-то неугодно, это сразу быстро закрывается, уничтожается, журналистов подвергают репрессиям, СМИ закрывают.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Это не первый и не последний факт. Когда им невыгодно, они просто расправляются с неугодными СМИ, закрывают аккаунты политиков, вводят в цифровую кому тех, кто им неугоден. Мы все это уже наблюдали. Это еще одно доказательство того, что никакой там либеральной и высокостандартной демократической политики нет. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы в целом относитесь к подобным запретам СМИ? Неважно, чем это мотивируется, главное, что сегодня в крайне нервозное, сложное и эмоциональное для всех участников мирового процесса время выстраивается этот информационный железный занавес.

Денис Жарких, медиаэксперт:

Я думаю, что когда заканчивается информационная война, информационный контакт между противоборствующими сторонами, то тогда начинается горячая война, по-другому как-то не бывает. Когда люди еще способны говорить, они меньше склонны хвататься за оружие. Вот это, наверное, самое главное. Когда ЕС, еврочиновники говорят: мы защищаем свободу слова! Да никакую свободу слова вы не защищаете, вы переводите (и это очень хорошо видно по другим вопросам) в еще большее разжигание конфликта, вы еще больше его загоняете в конфронтационную фазу. К чему это приводит? Это приводит только одному: к гибели людей, к разрушению домов и к дальнейшему увеличению ареалов войны.