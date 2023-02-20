Почти 250 человек привлекли к административной ответственности в рамках акции «Безопасный переход»

Александр Сакович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Пуховичского РОВД:

Если смотреть определенные показатели, то достаточно много по республике ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах. Поэтому я считаю, что данные акции нужно проводить, акцентировать на этом внимание, есть определенные плоды. На территории Пуховичского района за 2022 год, к счастью, не было такого рода ДТП с участием пешеходов и водителей на пешеходных переходах.