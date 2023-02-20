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Почти 250 человек привлекли к административной ответственности в рамках акции «Безопасный переход»

20 февраля 2023 15:11
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Новости Беларуси. Свыше 500 правонарушений выявлено на дорогах Минской области в рамках профилактической акции «Безопасный переход», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 250 человек привлекли к административной ответственности в рамках акции «Безопасный переход»-1

Во время проведения мероприятий рейдовые группы патрулировали аварийно-опасные участки и улицы населенных пунктов. Осуществлялся контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Отметим, по-прежнему основной причиной происшествий на дороге остается нарушение ПДД самими пешеходами.

Почти 250 человек привлекли к административной ответственности в рамках акции «Безопасный переход»-4

Александр Сакович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Пуховичского РОВД:
Если смотреть определенные показатели, то достаточно много по республике ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах. Поэтому я считаю, что данные акции нужно проводить, акцентировать на этом внимание, есть определенные плоды. На территории Пуховичского района за 2022 год, к счастью, не было такого рода ДТП с участием пешеходов и водителей на пешеходных переходах.

Почти 250 человек привлекли к административной ответственности в рамках акции «Безопасный переход»-7

За нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрен штраф до пяти базовых величин. Всего за период проведения акции в центральном регионе к административной ответственности привлечено почти 250 человек.

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# Правила дорожного движения # общество # Александр Сакович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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