Многовекторность – это преимущество или недостаток? Спор российского и белорусского экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет» (Россия):

Жулики, как Боррель, но он самый мелкий из этого всего жулья, этого никогда не хотел. Крупные жулики, оказывается, еще в 2014 году заключали Минские соглашения не для того, чтобы пессимизировать сегодня меня как посетителя Google. Да нет! Чтобы в огромной мировой битве заранее выиграть, продвинуться и превратить Украину, а мы хотели вовсе не этого. Поверьте, ни один человек ни в Беларуси, ни в России не хотел воевать, это трагедия. Владимир Путин сказал, что это трагедия. Никто этой трагедии не хотел. Поэтому если бы мы с самого начала как-то по-другому, с фигами в кармане, с враньем, со всякой нынешней чепухой, которой, к сожалению, у нас везде хватает… Хотя мы работать стали по-другому. Если бы мы с самого начала так не делали, то а что бы я со своей совестью делал? Что бы я делал со своим понятием о жизни, о правде. Знаете, это тоже капитал, который... Нефть – это, конечно, дорого, а ощущение правоты, которое сегодня помогает в этой трудной истории, в этой трагедии… Это ощущение правоты помогает россиянам выносить то, что происходит. И эта спецоперация, когда столкнули и свели в битве, никому не нужной, в том числе европейцам, только, возможно, американцам, и то части какой-то, столкнули два народа, прекрасных, славянских, мирных. Счастье великое, что по многим причинам, о которых можно еще 40 передач сделать, Беларусь не втянули в конфликт с Россией. А ваша многовекторность рухнула, как только пришли годы испытаний.

Вадим Боровик, политолог:

Чего мы хотели? Я хотел подтвердить слова Путина, который говорил: от Лиссабона до Владивостока работать и сотрудничать. Хотели – хорошо. А методики? А торговые войны перед каждым Новым годом? А наши вице-премьеры, которые не могли принять на прием, а мы не знали цену на газ, – это правильное поведение в рамках Союзного государства? Позор! Когда к нам вы приезжаете со своими калькуляторами. Вы показываете центростремительные силы в рамках Союзного государства или вы позорились? Слава богу, что сегодня мы с вами показываем пример, как надо торговать, как надо стоять спиной к спине во время военного конфликта, как надо друг друга поддерживать на внешнеполитической арене. Нормальная была позиция. Любой партнер заинтересован в сильном союзнике. Если вы могли 18 миллиардов долларов получить на Западе – это хорошо, мы могли больше купить вашей продукции, могли более качественную продукцию вам произвести, поэтому не надо нести бред. Будет хорошо, если Союзное государство будет иметь торговых партнеров во всех точках мира. А сегодня мы с вами переплачиваем посредникам, сегодня мы вынуждены иметь дисконты по 30 % - 40 % на нефтепродукты и газ. Сегодня мы вынуждены терять миллиарды долларов, сегодня российский бюджет теряет из-за неграмотной политики. Во-первых, любое сильное государство продемонстрирует силу, когда оно не вынуждено ввязаться в войну. Начало войны – это уже поражение. Это надо понимать. Поэтому давайте холодный душ примем! Хватит кидать шапки! Слушайте умных и мудрых людей! Я не о себе говорю. Я говорю о тех, кто не приходит постоянно с калькулятором, чтобы показывать, что он самый великий и самый сильный. Партнеры всегда равноправные.

Владимир Мамонтов:

Когда есть такие друзья и адвокаты, то враги не нужны, защититься хочется самому. Я на любой из ваших громковысказанных вопросов могу абсолютно спокойно ответить. Если в нашем разговоре двух стран вы не поймете, почему наши взаимоотношения были сложными, а мы не поймем ваших... Вадим Боровик:

Видите, пришли к пониманию.