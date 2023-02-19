В современной журналистике главное правда или зрелищность? Рассказал Владимир Мамонтов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Есть ли место объективности в эпоху постправды и главенствующей роли социальных сетей?

Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет» (Россия):

Есть место, просто это место требует завоевания. Его надо сегодня просто отвоевывать. На тебя всякие кары могут свалиться, но надо быть за правду, если ты уж взялся за дело настоящей журналистики. Она все равно существует, как бы мы ее ни вытравливали из жизни. Она есть. Надежда Сасс:

Сразу вспоминается гениальная цитата из кинофильма: «В чем сила, брат? Сила в правде». Это, наверное, главный вызов для моих коллег. Информационный фронт сегодня не должен сваливаться исключительно к созданию фейков, манипуляций и пропаганде. Вадим, ваш ответ?

Вадим Боровик, политолог:

Я не сторонник идеализма, но тем не менее в целом строить национальную или международную политику на обмане и фейках – это всегда уязвимость, потому что рано или поздно это разоблачат, подорвется доверие. Поэтому в основе должна лежать правда, в основе должны лежать национальные интересы, но полностью такая наивность, что мы говорим правду, все карты раскрываем, – это, конечно, не может иметь место в современной действительности. Но основой должна быть правда. Надежда Сасс:

Вы гуру журналистики, человек, который досконально разбирается в этой невероятно интересной сфере медиакратии. На ваш взгляд, появление социальных сетей извратило журналистику? Потому что есть мнение, что сегодня каждый блогер – это уже журналист. Каждый лидер общественных мнений – это уже журналист. Объективность ушла на второй план, исключительно субъективные, хлесткие, а если еще подкреплено грубым словом, публикации действительно захватывают массы.